El restaurant preferit de Simeone a Madrid té un plat que no podràs oblidar
Un racó de Madrid sorprèn amb un plat únic que ha conquerit el paladar de Simeone i d'altres figures destacades
Madrid compta amb una àmplia oferta gastronòmica, però hi ha un lloc que ha conquerit especialment Diego Simeone. L'entrenador de l'Atlètic de Madrid ha convertit en costum acudir a un restaurant on ha trobat sabors que li recorden a casa. El plat que s'hi serveix no només ha marcat la diferència per al tècnic, sinó que també s'ha convertit en el preferit de molts altres clients.
A Tita de Buenos Aires, el restaurant que Simeone ha triat com un dels seus preferits, l'essència argentina és present en cada detall. Des del nom, que ret homenatge a l'actriu i cantant Tita Merello, fins a la decoració que evoca la tradició argentina, tot convida a viatjar sense moure's de la taula. Però el que de veritat ha captat l'atenció del públic, i en particular de l'entrenador, són les seves cèlebres empanades artesanals.
Aquestes empanades, elaborades diàriament i de manera completament artesanal, han aconseguit diferenciar-se pel seu tamany i pel seu sabor autèntic. Són més grans que les habituals, arribant fins als 120 grams, cosa que fa que dues peces siguin suficients per a un àpat complet. Aquesta proposta ha estat clau perquè clients com Simeone les converteixin en un imprescindible de la seva dieta quan cerca proximitat amb les seves arrels.
La carta més argentina de Madrid que degusta Simeone
El projecte de Tita de Buenos Aires va néixer de la mà de Marcelo Settimo i Ana Antolini, una parella argentina que va somiar portar un tros de la seva terra a Madrid. Des del principi, van voler dissenyar un concepte autèntic que respectés les receptes tradicionals i que transmetés la calidesa del seu país. La seva arribada el 2020 va coincidir amb un moment complex, però van saber aprofitar l'oportunitat per fer-se un lloc a la capital.
A la carta s'hi poden trobar fins a 12 varietats diferents d'empanades, amb un repertori que va molt més enllà de la clàssica de carn. Destaquen propostes com la de carn esfilagarsada, costelles barbacoa o carn dolça amb panses, a més d'opcions com pernil i formatge, pollastre al curri o formatge provolone a la graella. A aquesta selecció s'hi sumen alternatives veganes, elaborades amb Heura, que mantenen la mateixa qualitat i sabor.
Simeone reforça l'èxit del restaurant amb la seva presència habitual
L'èxit ha portat Tita de Buenos Aires a créixer ràpidament a la ciutat. El que va començar com un petit local davant del Retiro s'ha transformat en una xarxa d'11 establiments, quatre dels quals propis i la resta en franquícia. Tot i el creixement, els seus fundadors han mantingut el caràcter artesanal i han evitat la producció industrial que comprometria la qualitat.
Entre els clients habituals destaquen noms coneguts que han contribuït a reforçar la seva fama. L'actor Ricardo Darín, el cantant Coti i, per descomptat, el Cholo Simeone han convertit aquest racó argentí en parada obligatòria. No és casualitat que les empanades de Tita de Buenos Aires s'hagin convertit en un plat que resulta impossible d'oblidar, fins i tot en una ciutat amb tantes opcions com Madrid.
