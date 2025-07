Gerro d’aigua freda per a Shakira després de la notícia de Gerard Piqué i Clara Chía

Des que Gerard Piqué i Shakira van posar punt final a la seva relació, la vida de l'exfutbolista ha estat sota el focus constant dels mitjans. La separació va estar marcada per la polèmica, les indirectes musicals i un intens escrutini mediàtic

Shakira ha bolcat les seves emocions a les seves cançons i s'ha centrat en la seva nova vida a Miami amb els seus fills. Piqué, en canvi, ha preferit mantenir un perfil més reservat. Això és especialment evident pel que fa a la seva relació amb Clara Chía

Gerro d'aigua freda per a Shakira

Tanmateix, l'exjugador del Barça ha sorprès tothom en compartir a les seves xarxes un carrusel de fotografies amb la seva parella. Aquestes imatges han cridat l'atenció perquè no era habitual veure'ls tan oberts en públic, cosa que ha generat gran expectació

Les fotografies, preses durant un viatge a Arizona, Estats Units, mostren la parella gaudint de paisatges naturals i moments de complicitat. Però el que més ha cridat l'atenció ha estat la primera fotografia de la parella:

Un petó apassionat entre tots dos que ha servit per dissipar qualsevol rumor de crisi a la parella. Cal destacar que feia més de dos anys que Gerard Piqué no compartia contingut amb Clara Chía. Així, aquest gest no ha passat desapercebut

Gerard Piqué i Clara Chía s'han compromès?

La publicació ha estat vista com una mostra clara d'afecte. A més, molts la interpreten com una possible resposta als rumors que apuntaven a una ruptura entre la parella

I és que en els darrers mesos, els rumors sobre un distanciament entre tots dos havien agafat força en alguns mitjans. Ara, amb aquestes imatges, l'exfutbolista sembla voler deixar clar que la seva relació segueix ferma

Per si no n'hi hagués prou, segons ha informat el programa Fiesta, la parella hauria estat vista sortint d'un exclusiu restaurant a Beverly Hills. El que més ha captat l'atenció és un detall a les mans de Clara Chía: un anell cridaner que ha desfermat totes les alarmes

'El paparazzi ens assegura que és una pedra amb un diamant', han afirmat des de l'espai televisiu, que ha difós les imatges. Tot i que no hi ha confirmació oficial, ja s'especula amb la possibilitat que Piqué hagi fet el següent pas i li hagi demanat matrimoni

Tot i que ni Gerard Piqué ni Clara Chía s'han pronunciat públicament sobre un possible compromís, les imatges parlen per si soles. La seva reaparició conjunta a les xarxes socials i l'anell misteriós que ella llueix han encès totes les especulacions sobre el futur de la parella