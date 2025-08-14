David Beckham y su mujer, Victoria Beckham, se van: no aguantan más la situación

David Beckham y su mujer, Victoria Beckham, han decidido marcharse en un momento complicado para la familia. El matrimonio ha sentido la necesidad de un respiro y distanciarse de un ambiente que, en los últimos meses, se ha vuelto difícil de soportar. Su decisión ha despertado curiosidad y ha reavivado las especulaciones sobre lo que ocurre en su entorno más cercano.

En esta ocasión, el motivo apunta directamente a su hijo mayor, Brooklyn Beckham. La pareja ha elegido el Mediterráneo como refugio, navegando por la costa francesa en un exclusivo yate, acompañados por tres de sus hijos Romeo, Cruz y la pequeña Harper Seven. Sin embargo, tras las sonrisas y las imágenes veraniegas, destaca la ausencia de Brooklyn, cuya relación con la familia se ha deteriorado hasta el punto de no unirse a estas vacaciones.

Las fuentes cercanas han confirmado que David y Victoria no aguantan más la situación con Brooklyn. Durante los últimos meses, los desencuentros y la falta de comunicación han ido en aumento, hasta crear una distancia emocional difícil de superar. Esta tensión familiar ha llevado a la pareja a buscar un espacio donde puedan encontrar cierta calma y proteger al resto de sus hijos de este conflicto.

David y Victoria Beckham disfrutan de sus vacaciones en el Mediterráneo entre silencios incómodos

Pese a la ausencia del mayor de los Beckham, las vacaciones continúan con Romeo, Cruz y Harper Seven, quienes disfrutan de la tranquilidad y privacidad de la costa. La familia ha compartido momentos de complicidad y diversión, desde partidos improvisados de fútbol en la cubierta del yate hasta cenas bajo las estrellas en calas apartadas. No obstante, el ambiente está lejos de ser completamente relajado.

La tensión se hizo aún más evidente durante el reciente cumpleaños número 14 de Harper. Fuentes cercanas a la familia señalaron que Brooklyn no estuvo en contacto con su hermana, una situación que ha sido interpretada como un síntoma del creciente distanciamiento familiar. “Ella no ha hecho nada y solo tiene 14 años”, declaró al Daily Mail, reflejando la preocupación que genera este momento dentro del círculo íntimo.

Los Beckham apuestan por la unión en medio de la crisis familiar

David y Victoria, por su parte, intentan mantener la estabilidad y fortalecer la unión con los hijos presentes. Han aprovechado este retiro para reforzar los lazos familiares y ofrecer a Romeo, Cruz y Harper un ambiente de cariño y apoyo. A pesar de sus esfuerzos, la ausencia de Brooklyn es una sombra constante que recuerda la complejidad de la situación.

El futuro de la relación familiar pende de si Brooklyn decide acercarse o si la distancia emocional seguirá separándolos. Mientras tanto, David y Victoria mantienen la prudencia y discreción, buscando conservar la estabilidad en medio de esta difícil etapa. Brooklyn, centrado en su relación con Nicola Peltz, permanece alejado, dejando en el aire el porvenir de la familia.