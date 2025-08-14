Logo e-noticies.cat
Home de cabells canosos i barba somrient en primer pla amb una platja i una ciutat costanera al fons
Descobreix on va créixer el presentador de TV3 | Camara Europa Press, JackF
Aquest és el racó costaner on va créixer Toni Cruanyes: a mitja hora de Barcelona

El presentador va néixer en aquest municipi del Maresme conegut pel seu modernisme i les seves platges

Redacció

Toni Cruanyes és una presència quotidiana per a qui segueix el Telenotícies vespre a TV3. Fa anys que transmet rigor i proximitat amb cada notícia, i el seu estil tranquil connecta fàcilment amb l’audiència. No obstant això, de vegades oblidem que darrere d’aquesta imatge hi ha un origen personal ple d’història i sentit de pertinença.

Abans de ser un dels presentadors més reconeguts de la cadena, Cruanyes va fer els seus primers passos a la ràdio. La ràdio local va ser la seva escola inicial, on va aprendre a escoltar i a modular la seva veu amb empatia. Aquests valors de proximitat i professionalitat que avui reconeix, van prendre forma en un entorn molt diferent del de l’estudi.

Imatge de Toni Cruanyes amb els cabells blancs

Toni Cruanyes va créixer en aquest bonic racó de la costa | Camara Instagram, @toni_cruanyes

Aquest lloc que va forjar part del seu caràcter és un municipi costaner on la Mediterrània es troba amb les muntanyes. Un racó que combina tradició, art i un ambient acollidor, amb carrers que conviden a passejar i descobrir el seu patrimoni. El seu entorn, marcat per la història i la cultura, va deixar empremta en la manera com Cruanyes entén el món.

Canet de Mar: modernisme que dialoga amb el mar

Aquest racó és Canet de Mar, en ple Maresme, amb uns 15.000 habitants i un paisatge que barreja platja i natura. Lluís Domènech i Montaner hi va projectar edificacions emblemàtiques com la Casa Roura i l’Ateneu, referents del modernisme català.

Edifici antic de maó amb torreó circular, detalls ornamentals i balcons de ferro forjat envoltat d’arbres sense fulles i una palmera

casa Roura, obra de l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner | Camara Wikimedia Commons

El Castell de Santa Florentina és un altre dels seus grans atractius, amb una història que combina arquitectura medieval i restauracions modernistes. La Casa Museu Domènech i Montaner conserva plànols i peces originals, un símbol de l’arquitectura local i del llegat cultural.

Castell medieval de pedra envoltat d’arbres i vegetació sota un cel blau

Castell de Santa Florentina | Camara Wikimedia Commons

La seva història es remunta al segle XI, quan era només una aldea de canyes a prop del litoral. Durant el segle XIX, l’arribada del tren la va convertir en destinació d’estiueig, impulsant habitatges de descans, infraestructures i el desenvolupament urbà. Avui, la seva platja de 1.800 metres, amb bandera blava, passeig marítim i equipaments, convida a la relaxació vora el mar.

Persones gaudint d’un dia assolellat a la platja amb para-sols i el mar tranquil al fons

Platja de Canet de Mar | Camara Ajuntament de Canet de Mar

Tradició i festivitats que bateguen en comunitat

Canet també viu la seva identitat en esdeveniments populars que reuneixen generacions. Una de les seves celebracions clau és la Festa Major de Sant Pere i Sant Pau, que s’estén tot el juny amb cultura, gastronomia i música. Al setembre, la Festa de la Mare de Déu de la Misericòrdia omple els carrers de processó, dansa i convivències familiars.

Persones vestides amb túniques vermelles celebren una festa tradicional amb focs artificials i espurnes a la nit.

Festa major de Sant Pere i Sant Pau, 2024 | Camara Ajuntament de Canet de Mar

La música moderna també té el seu espai a Canet. El Canet Rock, nascut als setanta, va ressorgir el 2014 com a festival que barreja artistes consolidats i propostes emergents. Alhora, fires literàries, trobades veïnals i mercats artesanals mantenen l’esperit local i actual.

Multitud de persones gaudint d’un concert a l’aire lliure al festival Canet Rock 014 al capvespre

Festival Canet Rock 2024 | Camara Wikimedia Commons

Arrels familiars: alcaldes i presentadors

La relació de Toni Cruanyes amb Canet no és superficial. El seu avi, Antoni Cruanyes i Becana, va ser alcalde democràtic entre 1979 i 1987 i destacat historiador local. Va fundar el Centre d’Estudis Canetenc i va rebre la Medalla d’Or del municipi per la seva contribució cultural i cívica.

Un grup de persones posant en una sala amb decoració institucional i una bandera catalana al fons

Antoni Cruanyes, avi de Toni Cruanyes, guanyador de la Medalla d'Or de la Vila de Canet de Mar | Camara Ajuntament de Canet de Mar

Toni ha mostrat aquest compromís generacional enguany com a pregoner de la 20a Trobada de Tintinaires, un homenatge entranyable al seu poble. A través de xarxes va compartir fotos emotives que parlen d’arrels, afecte i proximitat. D’aquesta manera, Canet continua sent no només el seu origen, sinó el seu lloc de referència.

Canet de Mar no només és el bressol d’un rostre present a les teves tardes, sinó tota una trama cultural a peu de Mediterrània. Entre modernisme, festes i natura, el municipi ofereix racons per descobrir i viure. I per a Toni, és aquest espai que representa la seva essència: equilibri, cultura i autenticitat, en cada emissió.

