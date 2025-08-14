Aquest és el racó costaner on va créixer Toni Cruanyes: a mitja hora de Barcelona
El presentador va néixer en aquest municipi del Maresme conegut pel seu modernisme i les seves platges
Toni Cruanyes és una presència quotidiana per a qui segueix el Telenotícies vespre a TV3. Fa anys que transmet rigor i proximitat amb cada notícia, i el seu estil tranquil connecta fàcilment amb l’audiència. No obstant això, de vegades oblidem que darrere d’aquesta imatge hi ha un origen personal ple d’història i sentit de pertinença.
Abans de ser un dels presentadors més reconeguts de la cadena, Cruanyes va fer els seus primers passos a la ràdio. La ràdio local va ser la seva escola inicial, on va aprendre a escoltar i a modular la seva veu amb empatia. Aquests valors de proximitat i professionalitat que avui reconeix, van prendre forma en un entorn molt diferent del de l’estudi.
Aquest lloc que va forjar part del seu caràcter és un municipi costaner on la Mediterrània es troba amb les muntanyes. Un racó que combina tradició, art i un ambient acollidor, amb carrers que conviden a passejar i descobrir el seu patrimoni. El seu entorn, marcat per la història i la cultura, va deixar empremta en la manera com Cruanyes entén el món.
Canet de Mar: modernisme que dialoga amb el mar
Aquest racó és Canet de Mar, en ple Maresme, amb uns 15.000 habitants i un paisatge que barreja platja i natura. Lluís Domènech i Montaner hi va projectar edificacions emblemàtiques com la Casa Roura i l’Ateneu, referents del modernisme català.
El Castell de Santa Florentina és un altre dels seus grans atractius, amb una història que combina arquitectura medieval i restauracions modernistes. La Casa Museu Domènech i Montaner conserva plànols i peces originals, un símbol de l’arquitectura local i del llegat cultural.
La seva història es remunta al segle XI, quan era només una aldea de canyes a prop del litoral. Durant el segle XIX, l’arribada del tren la va convertir en destinació d’estiueig, impulsant habitatges de descans, infraestructures i el desenvolupament urbà. Avui, la seva platja de 1.800 metres, amb bandera blava, passeig marítim i equipaments, convida a la relaxació vora el mar.
Tradició i festivitats que bateguen en comunitat
Canet també viu la seva identitat en esdeveniments populars que reuneixen generacions. Una de les seves celebracions clau és la Festa Major de Sant Pere i Sant Pau, que s’estén tot el juny amb cultura, gastronomia i música. Al setembre, la Festa de la Mare de Déu de la Misericòrdia omple els carrers de processó, dansa i convivències familiars.
La música moderna també té el seu espai a Canet. El Canet Rock, nascut als setanta, va ressorgir el 2014 com a festival que barreja artistes consolidats i propostes emergents. Alhora, fires literàries, trobades veïnals i mercats artesanals mantenen l’esperit local i actual.
Arrels familiars: alcaldes i presentadors
La relació de Toni Cruanyes amb Canet no és superficial. El seu avi, Antoni Cruanyes i Becana, va ser alcalde democràtic entre 1979 i 1987 i destacat historiador local. Va fundar el Centre d’Estudis Canetenc i va rebre la Medalla d’Or del municipi per la seva contribució cultural i cívica.
Toni ha mostrat aquest compromís generacional enguany com a pregoner de la 20a Trobada de Tintinaires, un homenatge entranyable al seu poble. A través de xarxes va compartir fotos emotives que parlen d’arrels, afecte i proximitat. D’aquesta manera, Canet continua sent no només el seu origen, sinó el seu lloc de referència.
Canet de Mar no només és el bressol d’un rostre present a les teves tardes, sinó tota una trama cultural a peu de Mediterrània. Entre modernisme, festes i natura, el municipi ofereix racons per descobrir i viure. I per a Toni, és aquest espai que representa la seva essència: equilibri, cultura i autenticitat, en cada emissió.
