Decisió important de Brooklyn Beckham amb Victoria Beckham: no hi ha marxa enrere

L'última hora de Brooklyn Beckham marca un punt de no retorn en la seva relació amb la seva famosa família. David i Victoria Beckham continuen amb la seva vida mediàtica i els seus múltiples compromisos familiars i empresarials. Per contra, el seu fill gran, Brooklyn, ha optat per allunyar-se definitivament del nucli familiar aquest estiu.

Acompanyat de la seva esposa, Nicola Peltz, el jove ha posat rumb a les aigües blaves de Saint-Tropez, on gaudeixen d'uns dies de molt sol, mar i privacitat. Però ho fan sense els Beckham, reafirmant el que ja era un secret a crits: la relació amb la seva família continua sense arreglar-se. I tot apunta que l'allunyament és cada cop més gran.

La parella ha estat vista relaxant-se en un iot de luxe a la costa francesa, somrients i centrats l'un en l'altre. Lluny de les tensions familiars, Brooklyn es mostra més còmode que mai amb Nicola, amb qui sembla haver trobat no només amor, sinó estabilitat. Prova d'això és que Brooklyn ha tornat a demostrar una de les seves grans passions: la cuina.

Brooklyn Beckham gaudeix d'unes meravelloses vacances lluny de Victoria Beckham

Durant la seva estada al vaixell, el fill gran dels Beckham ha aprofitat per posar-se el davantal i delectar la seva esposa amb algunes de les seves receptes. No és cap secret que Brooklyn continua intentant fer-se un nom en el món culinari, i les seves xarxes socials en són testimoni. Cada cop són més freqüents els vídeos en què comparteix receptes, trucs i plats elaborats per ell mateix.

Mentrestant, els Beckham continuen generant titulars per la seva banda. Ja sigui per les seves impactants aparicions públiques, els seus looks coordinats o pels rumors sobre una suposada tensió interna, la família manté el seu lloc al centre del focus mediàtic.

Brooklyn Beckham es centra en la seva relació marital i no s'uneix als plans d'estiu de Victoria Beckham

Tanmateix, aquest estiu, Brooklyn ha decidit prendre un camí diferent: prioritzar la seva vida conjugal per damunt del clan Beckham. Una decisió que, lluny de ser improvisada, sembla haver-se pres amb total fermesa.

I és que tot indica que no hi ha marxa enrere. Brooklyn no ha volgut participar en cap escapada familiar ni en les tradicionals trobades d'estiu que solien unir els Beckham.

La distància emocional es converteix ara en una distància física que parla per si sola. La pregunta que tothom es fa és: serà definitiva aquesta ruptura silenciosa?