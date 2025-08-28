Confirmat: el rumor sobre Pep Guardiola i Maria Guardiola no és cap falsedat
La mateixa jove, Maria Guardiola, és qui ha avalat públicament el que s'anava rumorejant sobre ella i el seu pare
Pep Guardiola és un dels entrenadors de futbol més importants a nivell mundial. Per això tot el que té a veure amb ell suscita interès. Així, ha agafat protagonisme en els últims temps un rumor sobre ell i la seva filla, Maria Guardiola, que ha estat confirmat.
La mateixa jove és qui s'ha encarregat de revelar que és veritat el que se sospitava sobre tots dos. I ho ha fet públicament a través d'una entrevista.
Maria Guardiola confirma les sospites sobre ella i el seu pare, Pep Guardiola
L'entrenador del Manchester City no només ha deixat una empremta inesborrable a les banquetes, sinó també a la vida dels seus fills. Fa temps que s'especulava que Maria era molt semblant a Pep, tant de caràcter com en la manera d'afrontar els reptes. Fins ara, només eren comentaris externs, però la mateixa protagonista ho ha confirmat.
En una entrevista recent per a Vanity Fair, ella va explicar amb claredat: “El meu pare i jo fem broma dient que he heretat la seva caparrudesa. Quan ens proposem alguna cosa, la perseguim amb una visió de túnel fins a aconseguir-la”. Així, va deixar palès que la determinació i la disciplina, senyes d'identitat del català en la seva carrera esportiva, també formen part de la seva personalitat.
Més enllà d'aquest tret de caràcter, Maria va confessar que també ha heretat de Pep la faceta solidària. Així, va admetre: “Em van criar per comprendre el privilegi de les meves circumstàncies”.
“I sempre he estat conscient que molts no tenen accés a les mateixes oportunitats. Això va impulsar el meu interès per abordar injustícies socials i dono suport activament a causes que m'atrauen”.
Això sí, Maria Guardiola també va voler destacar que de la seva mare, Cristina Serra, ha rebut altres valors essencials. En concret, va assenyalar que va heretar “la confiança i el sentit de la independència”. D'aquesta manera, va deixar clar que els seus pares han influït en el seu caràcter, ajudant-la a forjar una identitat pròpia que combina el millor de tots dos.
La sinceritat de la jove va sorprendre, sobretot, perquè fins ara s'havia mantingut en un discret segon pla. Però les seves paraules no només van confirmar el que molts sospitaven, també van mostrar una persona madura, conscient del seu lloc al món i de la influència del seu cognom.
Maria Guardiola, entre la influència del futbol per Pep Guardiola i el seu propi camí
En l'entrevista, Maria Guardiola va confessar també que el futbol ha marcat profundament la seva vida, tant com la de Pep Guardiola. Així, va explicar: “Ell ja jugava quan vaig néixer. Tots els nostres moviments s'han centrat en la seva carrera, primer com a jugador i després com a entrenador”.
“El futbol ha donat forma a gran part del recorregut de la nostra família. En molts sentits, la meva família i jo devem la nostra vida i oportunitats a aquest esport i, per descomptat, al talent excepcional i la passió del meu pare”.
Aquesta revelació va mostrar com l'èxit de Guardiola no només va transformar la seva carrera, sinó que va modelar la vida de tot el seu clan. Mudances constants, adaptació a noves ciutats i entorns culturals diferents van ser part del dia a dia de la jove i els seus germans. Una experiència que, encara que difícil de vegades, també li va permetre créixer amb una visió més àmplia del món.
Actualment, Maria ha començat a construir un camí propi. Més enllà de ser “la filla de Pep”, s'ha interessat pel món de la moda i per l'activisme social. En l'entrevista va reconèixer que utilitza la seva influència a les xarxes socials no només per compartir la seva vida personal, sinó també per donar visibilitat a causes solidàries i projectes que considera importants.
