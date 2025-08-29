El restaurant de Cadis que ha conquerit Iker Casillas té un plat que impacta
La proposta gastronòmica única d’un restaurant a Cadis convenç Iker Casillas en la seva recent visita
Iker Casillas ha sorprès recentment els seus seguidors en deixar-se veure en un restaurant de la província de Cadis que està donant molt de què parlar. L'exporter de la Selecció espanyola ha passat uns dies a la costa gaditana i ha aprofitat la seva estada per visitar un local la cuina del qual no deixa indiferent ningú. I és que hi ha un plat en concret que ha aconseguit impactar fins i tot un paladar tan exigent com el seu.
Casillas ha gaudit d'un àpat exquisit en un restaurant especialitzat en carns a la brasa, del qual no ha trigat a parlar-ne meravelles. Situat a Barbate, aquest establiment ha aconseguit conquerir no només pel seu entorn natural, sinó per una carta que s'atreveix amb sabors potents i molt ben executats. El nom del lloc comença a sonar amb força i no és cap altre que Malavaca, ubicat a Pago Zahora, en ple Carril de Mangueta.
Amb motiu de la clausura del seu Campus Fundació, Iker Casillas ha viatjat fins a Conil i ha volgut aprofitar el seu pas per la zona per submergir-se en la gastronomia local. La visita al restaurant Malavaca no ha estat una casualitat, ja que el local s'ha guanyat fama per una proposta que combina producte de proximitat, tècnica precisa i ambient relaxat. L'opció que més interès ha despertat ha estat el lingot de presa ibèrica, una proposta culinària que sobresurt tant pel seu sabor com per la cuidada presentació.
La carta que impressiona Iker Casillas inclou un plat estrella
El lingot es presenta com una peça acuradament tallada, sucosa i marcada a la brasa, amb un punt de cocció perfecte que conserva la tendresa de la carn. El contrast entre la textura cruixent de l'exterior i la melositat de l'interior és el que ha aconseguit sorprendre fins i tot comensals com Iker Casillas.
Aquest no és una invenció, però sí que ha assolit la seva màxima expressió a la cuina de Malavaca, gràcies al respecte per la matèria primera. No és d'estranyar que hagi impactat tant l'exfutbolista, que no ha dubtat a posar amb l'equip del restaurant i deixar constància de la seva visita a les xarxes socials. El compte oficial del local, de fet, va publicar una imatge de Casillas amb els cuiners, cosa que va multiplicar l'atenció al voltant del lloc.
Però Malavaca va més enllà del seu famós lingot de presa, amb una carta que abasta des de la ploma ibèrica fins al xai lletó, incloent-hi lletons i filet. A més, inclou mariscs i peixos frescos, formatges locals i opcions vegetals que enriqueixen el menú, oferint un recorregut complet per la gastronomia de la regió. L'equilibri entre tradició i innovació és una de les claus de l'èxit de l'establiment.
La visita d'Iker Casillas confirma el prestigi del restaurant
L'entorn també juga a favor, ja que el restaurant es troba en un paratge natural i a poca distància del mar, cosa que converteix qualsevol àpat en una experiència. L'atmosfera és relaxada, el servei pròxim i l'espai està pensat per gaudir sense presses. Tot plegat ha fet que Malavaca sigui molt més que un restaurant: és una destinació en si mateix.
La visita d'Iker Casillas ha estat, en certa manera, una confirmació del que molts ja sabien. Malavaca no és un secret per als locals, però la seva fama està travessant fronteres gràcies a clients il·lustres com l'exfutbolista. I el plat que impressiona, aquest lingot de presa que impacta, és ara una de les raons per les quals molts ja planegen la seva pròxima escapada a Zahora.
