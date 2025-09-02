El poble de la Costa Brava que va marcar Andrés Velencoso: encant mediterrani
Va ser l'escenari de la seva adolescència, on va treballar amb la seva família i que avui ha escollit com a llar vora el mar
Andrés Velencoso és un dels models espanyols més internacionals. Ha treballat per a Chanel, Louis Vuitton o Jean Paul Gaultier, i ha protagonitzat campanyes amb abast mundial. També s'ha obert pas al cinema i la televisió, amb papers en produccions d'èxit.
La seva terra natal és Ledaña, a la província de Conca. Allà va néixer el 1978, però un altre lloc marcaria de manera decisiva la seva vida. Va ser en aquell racó de la Costa Brava on va passar l'adolescència, va treballar amb la seva família i va construir els records que encara l'acompanyen.
Avui és també el lloc on resideix. Després de recórrer mig món per motius professionals, ha triat aquell escenari mediterrani com a llar estable. Un retorn que combina calma, arrels i proximitat als seus.
Un poble emmurallat davant del mar
Qui arriba allà hi troba un paisatge singular. Muralles medievals s'alcen davant del Mediterrani, amb torres i un far que dominen la badia. El nucli antic guarda carrerons empedrats que semblen aturats en el temps.
Aquest lloc és Tossa de Mar, a la Costa Brava. La seva Vila Vella, declarada monument històric-artístic, és l'únic recinte fortificat de la costa catalana que es conserva dempeus. Des de les seves muralles, l'horitzó marí s'estén fins a perdre's de vista.
El poble combina història i turisme. A l'estiu rep molts visitants, però la resta de l'any manté la calma i la rutina veïnal. És un lloc que atrapa aquells qui el descobreixen.
Què veure i gaudir a Tossa de Mar
Tossa destaca sobretot per les seves platges, que es troben entre les més famoses de la Costa Brava. La Platja Gran, als peus del nucli antic, ofereix la imatge més reconeguda amb les muralles com a teló de fons. Ben a prop, la cala Es Codolar brinda un ambient més íntim, i el Camí de Ronda connecta amb cales com Pola i Giverola.
El patrimoni afegeix una altra dimensió a la visita. El Museu Municipal exhibeix mosaics romans de l'antiga vila dels Ametllers i obres d'artistes que es van inspirar en el poble, com Marc Chagall. També destaca l'església parroquial de Sant Vicenç, del segle XVIII, amb el seu interior neoclàssic i ambient solemne en ple centre de la vila.
La vida cultural es reflecteix en festes marineres, fires i tradicions que omplen el calendari local. I la taula hi posa la cirera: el suquet de peix és el plat estrella, acompanyat d'arrossos, fideuà i tapes marineres servides davant del mar.
El vincle d'Andrés Velencoso amb Tossa
Velencoso va arribar a Tossa de Mar sent un adolescent. La seva família hi va obrir el restaurant Casa Andrés, i ell va començar a treballar al negoci des de ben jove. Aquella etapa el va unir al poble i va forjar un vincle que mai no ha desaparegut.
La moda el va portar lluny, amb anys de vida a Nova York, Londres o Barcelona. Però, malgrat l'èxit, sempre tornava a Tossa per descansar i retrobar-se amb els seus. Era el seu refugi davant del ritme frenètic de les passarel·les.
Després de la pandèmia va fer un pas definitiu. Va decidir comprar una casa al poble i establir-s'hi tot l'any. Ho va fer per estar a prop de la seva família, gaudir de la calma i recuperar rutines senzilles que tant valora.
Avui la seva vida transcorre entre rodatges, sessions de fotos i passejades pels carrers que coneix des de l'adolescència. Com ell mateix va resumir en explicar el seu retorn: “Soc dels que van pensar que volien anar a viure al poble”.
Més notícies: