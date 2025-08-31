L’avió privat de Neymar i la seva parella indigna mitja Espanya per un motiu de pes
El trasllat de Neymar amb la seva parella ha generat polèmica entre els espanyols per una qüestió de gran repercussió
L'arribada de Neymar a l'Aràbia Saudita ha estat lluny de passar desapercebuda, i no només pel seu fitxatge milionari. El futbolista brasiler ha protagonitzat una polèmica que ha indignat milers de persones a Espanya. Ell i la seva parella han viatjat en un avió privat que ha estat objecte de nombroses crítiques a les xarxes socials.
Molts s'han preguntat per què ha generat tanta controvèrsia un simple trajecte entre dues ciutats. A primera vista, podria semblar un viatge més dins del món del futbol i els fitxatges d'alt nivell. Tanmateix, el tipus d'avió i l'impacte que ha tingut en el medi ambient han despertat una forta reacció pública.
La indignació ha crescut en conèixer-se els detalls de l'avió utilitzat, que no ha estat precisament un jet privat comú. Neymar ha arribat a Riad a bord d'un Boeing 747-400, un model dissenyat per transportar fins a 344 passatgers. Ell i la seva parella han estat els únics ocupants, acompanyats únicament per la tripulació.
El trajecte de Neymar: luxe extrem amb alt cost ambiental
Aquest avió, pertanyent a la flota del príncep saudita Al-Waleed bin Talal, ha estat utilitzat com a símbol de poder per part del club Al-Hilal. Amb aquesta elecció, s'ha volgut mostrar la magnitud del fitxatge i el múscul econòmic de la lliga saudita. No obstant això, l'ostentació ha tingut conseqüències mediàtiques més enllà de l'esport.
El vol, que ha durat unes sis hores entre París i Riad, ha tingut un cost mediambiental difícil de justificar. Segons el físic i estadístic Alejandro Cencerrado, ha generat unes emissions de 230.000 kg de CO₂. Aquesta xifra equival al que una persona mitjana contamina en més de 30 anys.
A més, Cencerrado ha explicat que si Neymar hagués viatjat en un jet privat tradicional, el dany hauria estat 20 vegades menor. Fins i tot en aquest cas, el viatge hauria produït 12.000 kg de CO₂, una xifra ja per si mateixa elevada. Per tant, optar pel Jumbo Jet ha multiplicat exponencialment l'impacte.
L'ostentació aèria de Neymar agreuja la seva imatge davant l'opinió pública
Aquest no ha estat un cas aïllat, ja que Neymar ha mostrat en més d'una ocasió la seva preferència pels transports aeris privats. Tanmateix, l'avió que ha fet servir ara no ha estat l'habitual, sinó un de molt més contaminant i luxós. I això és precisament el que ha desfermat la indignació.
El model Boeing 747-400 va ser operat anteriorment per Air China i té un valor estimat de 500 milions d'euros. Cada hora de vol costa aproximadament 23.000 euros, cosa que converteix aquest desplaçament en un luxe innecessari. En plena crisi climàtica, moltes persones han considerat el viatge com una provocació.
Les crítiques no s'han limitat a l'impacte ambiental, sinó també a la manca de sensibilitat del futbolista. A Espanya, nombrosos usuaris han expressat el seu rebuig per xarxes socials, assenyalant que Neymar no ha mostrat cap responsabilitat. El fet que la seva parella l'acompanyés en aquesta mostra d'ostentació ha reforçat la imatge de desconnexió amb la realitat.
L'impacte real dels vols privats
Tota aquesta situació ha reforçat la imatge d'un futbolista que no té en compte l'impacte de les seves decisions fora del camp. En un moment en què l'ús d'avions privats està sota la lupa pel seu enorme rastre de carboni, el seu vol ha estat interpretat com un símbol d'irresponsabilitat. Molts experts recorden que aquests vols contaminen entre cinc i 14 vegades més per passatger que els comercials.
Per acabar-ho d'adobar, segons un informe de l'Institute for Policy Studies, els propietaris de jets privats gairebé no contribueixen al manteniment del sistema aeri. Paguen només un 2% en taxes i impostos, malgrat el seu elevat impacte. En resum, Neymar ha reobert el debat sobre el luxe extrem, els privilegis i el cost que això suposa per al planeta.
