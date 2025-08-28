Confirmado: el rumor sobre Pep Guardiola y su hija, Maria Guardiola, no es un bulo

Pep Guardiola es uno de los entrenadores de fútbol más importantes a nivel mundial. De ahí que todo lo que tiene que ver con él suscita interés. Así, ha cobrado protagonismo en los últimos tiempos un rumor sobre él y su hija, Maria Guardiola, que ha sido confirmado.

La propia joven es quien se ha encargado de revelar que es verdad lo que se sospechaba sobre ambos. Y lo ha hecho públicamente a través de una entrevista.

Maria Guardiola confirma las especulaciones sobre ella y su padre, Pep Guardiola

El entrenador del Manchester City no solo ha dejado una huella imborrable en los banquillos, sino también en la vida de sus hijos. Desde hace tiempo se especulaba que Maria era muy parecida a Pep, tanto en carácter como en forma de afrontar los retos. Eran solo comentarios externos, pero la propia protagonista decidió confirmarlo hace muy poco.

En una entrevista reciente para Vanity Fair, ella explicó con claridad: “Mi padre y yo bromeamos diciendo que heredé su cabezonería. Cuando nos proponemos algo, lo perseguimos con una visión de túnel hasta lograrlo”. Así, dejó patente que la determinación y la disciplina, señas de identidad del catalán en su carrera deportiva, también forman parte de su personalidad.

Más allá de ese rasgo de carácter, Maria confesó que también ha heredado de Pep la faceta solidaria. Así, admitió: “Me criaron para comprender el privilegio de mis circunstancias”.

“Y siempre he sido consciente de que muchos no tienen acceso a las mismas oportunidades. Esto impulsó mi interés por abordar injusticias sociales y apoyo activamente causas que me atraen”.

Eso sí, Maria Guardiola también quiso destacar que de su madre, Cristina Serra, ha recibido otros valores esenciales. En concreto, señaló que heredó “la confianza y el sentido de la independencia”. De esta manera, dejó claro que sus padres han influido en su carácter, ayudándola a forjar una identidad propia que combina lo mejor de ambos.

La sinceridad de la joven sorprendió, sobre todo, porque hasta ahora se había mantenido en un discreto segundo plano. Pero sus palabras no solo confirmaron lo que muchos sospechaban, también mostraron a una persona madura, consciente de su lugar en el mundo y de la influencia de su apellido.

Maria Guardiola, entre la influencia del fútbol por Pep Guardiola y su propio camino

En la entrevista, Maria Guardiola confesó también que el fútbol ha marcado profundamente su vida, tanto como la de Pep Guardiola. Así, contó: “Él ya jugaba cuando nací. Todos nuestros movimientos se han centrado en su carrera, primero como jugador y luego como entrenador”.

“El fútbol ha dado forma a gran parte del recorrido de nuestra familia. En muchos sentidos, mi familia y yo le debemos nuestra vida y oportunidades a este deporte y, por supuesto, al talento excepcional y la pasión de mi padre”.

Esa revelación mostró cómo el éxito de Guardiola no solo transformó su carrera, sino que moldeó la vida de todo su clan. Mudanzas constantes, adaptación a nuevas ciudades y entornos culturales distintos fueron parte del día a día de la joven y sus hermanos. Una experiencia que, aunque difícil en ocasiones, también le permitió crecer con una visión más amplia del mundo.

Actualmente, Maria ha comenzado a construir un camino propio. Más allá de ser la hija de Pep, se ha interesado por el mundo de la moda y por el activismo social. En la entrevista reconoció que utiliza su influencia en redes sociales no solo para compartir su vida personal, sino también para dar visibilidad a causas solidarias y proyectos que considera importantes.