La ciutat a només una hora de Barcelona que va marcar la infància de Jordi Cruz
El cuiner i jutge de MasterChef va néixer en aquesta ciutat catalana d’interior, amb patrimoni, cultura i molt per veure
Jordi Cruz és un dels cuiners més reconeguts d'Espanya. Als fogons hi ha unit un carisma televisiu que l'ha convertit en una cara habitual de les llars. El seu paper com a jurat a MasterChef el va catapultar a la fama, però la seva trajectòria va començar molt abans.
Amb només 24 anys es va convertir en el xef més jove d'Espanya a aconseguir una estrella Michelin. Des de llavors ha acumulat premis, restaurants de prestigi i el respecte de la crítica gastronòmica. El seu estil barreja innovació i tradició, sempre amb una personalitat ferma que el caracteritza.
Malgrat el seu èxit a Barcelona i la seva popularitat a Madrid, mai ha oblidat d'on ve. Les seves arrels són en una ciutat catalana que combina patrimoni, caràcter i una ubicació privilegiada.
Una ciutat al cor de Catalunya
Manresa és la capital de la comarca del Bages i es troba al centre de Catalunya, a mig camí entre Barcelona i els Pirineus. Situada al costat del riu Cardener i als peus de Montserrat, ha estat històricament un punt de connexió entre camins i cultures.
Amb una població propera als 80.000 habitants, combina el seu passat industrial amb una vida cultural activa. Els seus carrers mostren tant el llegat medieval com la modernitat d'una ciutat dinàmica de l'interior català.
Patrimoni i vida cultural
Un dels símbols més reconeixibles de Manresa és la Seu, una basílica gòtica que domina la ciutat des de dalt. També la Cova de Sant Ignasi està vinculada a l'estada del fundador dels jesuïtes al segle XVI. Aquest lloc forma part essencial de la identitat espiritual i cultural de la ciutat.
El nucli antic conserva places i carrerons medievals. A això s'hi suma la vitalitat de mercats, festivals i centres culturals. El Parc de l’Agulla, als afores, ofereix un espai natural molt apreciat per veïns i visitants.
Què veure a Manresa
La Seu i la Cova són visites imprescindibles, però també el carrer del Balç, que conserva el traçat medieval. El Museu de la Tècnica recorda el passat industrial del Bages i ajuda a entendre la identitat local.
D'entre els esdeveniments culturals destaca la Fira de l’Aixada, que cada any recrea la Manresa medieval amb activitats i representacions. A més, teatres i sales de concerts mantenen viva l'agenda cultural de la ciutat.
El vincle de Jordi Cruz amb Manresa
Jordi Cruz va néixer a Manresa el juny de 1978 i es va formar a l'Escola Superior d'Hostaleria de la ciutat. Des de petit va tenir clar cap a on volia encaminar la seva vida. Amb només set anys, va preparar mongetes amb patates i oli d'oliva per a la seva mare, una recepta senzilla de la seva àvia, i aquella experiència va despertar en ell la seva vocació culinària.
Avui, amb reconeixement internacional i diverses estrelles Michelin, segueix vinculat a la seva ciutat natal a través de l'orgull pels seus orígens. El 2019 va ser l'encarregat de pronunciar el pregó de la Festa Major, un gest que mostra aquesta connexió.
Avui la seva vida transcorre entre restaurants de prestigi i platós de televisió. Tot i així, Jordi Cruz mai ha deixat de tenir present el lloc on tot va començar.
