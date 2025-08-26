La confesión de Cucurella y su mujer, Claudia Rodríguez: 'Todos los días llorando'

La confesión de Marc Cucurella y Claudia Rodríguez ha conmovido a miles de personas. El futbolista y su mujer han decidido hablar abiertamente sobre uno de los momentos más duros de su vida, y lo han hecho en Married To The Game, de Amazon Prime. Sus palabras han revelado una vulnerabilidad pocas veces mostrada por el jugador del Chelsea y la Selección Española.

Ambos han querido dar un paso al frente y compartir cómo se sintieron en aquellos meses de incertidumbre respecto a su hijo. Lo han hecho sin rodeos, con frases que reflejan la dureza de lo vivido y la fortaleza que han tenido que demostrar. La naturalidad con la que lo han contado ha generado un enorme impacto entre aficionados y seguidores.

Fue en 2022, en paralelo al fichaje de Cucurella por el Chelsea, cuando diagnosticaron a su hijo Mateo con autismo. Claudia ha explicado que habían notado diferencias respecto a otros niños, pero que no encontraron suficiente ayuda en el colegio. “Todos los días llorando”, ha reconocido cuando dejaban a Mateo en el cole y embarazada.

Cucurella y Claudia Rodríguez afrontan el diagnóstico de su hijo entre lágrimas y un aprendizaje constante

La pareja ha reconocido que se ha sentido completamente perdida durante esa etapa. Para Marc, el proceso supuso un choque emocional muy fuerte. “Vale, tu hijo es autista, pero los padres no estamos preparados y tenemos que aprender mucho”, ha confesado, subrayando que ese aprendizaje continúa siendo constante.

Claudia ha destacado el aprendizaje positivo que les ha dejado la experiencia con Mateo, valorando todo lo que han aprendido gracias a él. Mientras ella mostraba serenidad al hablar del tema, Marc se mostraba visiblemente emocionado, llegando a interrumpir la conversación debido a la intensidad de sus sentimientos. Este momento reflejó la profundidad del vínculo y el impacto que la situación ha tenido en ambos.

La realidad de la familia Cucurella tras la Eurocopa

El documental muestra además cómo esas emociones se trasladan a momentos cotidianos, incluso en vacaciones. Tras la Eurocopa de 2024, donde Cucurella se tiñó de pelirrojo para celebrar el triunfo, la familia disfrutó de unos días en la playa. Allí se ha podido ver a Mateo rompiendo en llanto profundo, mientras sus padres han explicado lo difícil que le resultan los cambios de rutinas, comidas y horarios.

Claudia ha resumido con sinceridad el esfuerzo que supone adaptarse: “Algunas veces queremos hacer cosas, pero no podemos porque no es bueno para Mateo”. La escena final, con un abrazo entre ambos y las caricias de ella para consolar a Cucurella, ha reflejado la unión de la pareja. Una confesión íntima que ha permitido ver al futbolista más allá del campo y ha dado visibilidad a una realidad que comparten muchas familias.