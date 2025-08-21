Comunicat urgent de Nagore Aranburu, dona de Xabi Alonso: 'No ha estat fàcil'
La família de Xabi Alonso afronta un canvi important i Nagore Aranburu ha compartit la seva experiència
Nagore Aranburu s'ha convertit en una de les protagonistes silencioses de la nova etapa de Xabi Alonso al Real Madrid. L'empresària i model ha estat al costat del seu marit en cada pas, des que va assumir la banqueta blanca el passat mes de juny. Ara, en ple inici de LaLiga EA Sports, ha emès un comunicat a les seves xarxes socials que reflecteix el costat més personal d'aquest canvi.
En aquest missatge, Nagore ha admès amb sinceritat el que molts intuïen i ha assegurat que “no ha estat fàcil”. La dona de l'entrenador ha compartit el que han suposat els últims mesos per a ella i per als seus fills, entre mudances, viatges i noves rutines. Tot i les dificultats, ha volgut recalcar que es queda amb els bons records després d'un estiu intens i diferent.
L'arribada al Real Madrid no només ha significat un repte professional per a Xabi Alonso, sinó també un gran gir personal per a tota la família. Deixar enrere Alemanya, on el tècnic va triomfar amb el Bayer Leverkusen, i tornar a Madrid ha suposat adaptar-se a escoles, amics i un entorn nou. Nagore, lluny d'ocultar les complicacions, ha preferit mostrar-se propera i realista, compartint la seva vivència sense adorns.
Entre compromisos i descans: la vida familiar de Nagore Aranburu i Xabi Alonso
En la seva publicació, la model ha relatat que aquest estiu ha estat “de tot menys tranquil”. Entre els compromisos del seu marit, els viatges pels Estats Units i la cura de familiars, descansar ha estat gairebé un luxe. Tanmateix, ha acompanyat les seves paraules amb un àlbum de fotos en què es veu la família gaudint de platges paradisíaques i moments en què la unió preval.
Nagore i Xabi formen una família amb tres fills, Jontxu, de 17 anys; Ane, de 14; i Emma, la petita d'11. Els canvis recents han suposat un repte, especialment per als adolescents, que han hagut d'adaptar-se a noves rutines escolars i socials. L'empresària ha deixat entreveure que, tot i que ha estat exigent, la fortalesa de la família i el suport mutu han estat clau per superar-ho.
El sacrifici darrere de l'èxit: la sinceritat de Nagore Aranburu com a esposa de Xabi Alonso
Grècia ha estat la destinació escollida per recarregar energies abans de l'inici de la temporada. Allà, Nagore ha tornat a mostrar el seu estil i la seva passió per la moda, amb un espectacular vestit blau que evocava la mar Egea. Les seves publicacions han mostrat que fins i tot enmig d'un estiu de canvis, la parella ha sabut trobar espais de calma i gaudi.
El comunicat d'Aranburu ha cridat l'atenció per la seva sinceritat i perquè deixa veure el sacrifici que hi ha darrere dels èxits esportius. Ser l'esposa d'un entrenador del Real Madrid implica estar exposada, però ella ha demostrat que ho afronta amb naturalitat i elegància. Amb aquesta confessió, ha deixat clar que, tot i que el camí no ha estat senzill, el més valuós continua sent el suport incondicional a Xabi Alonso i la força de la seva família.
