Comunicado urgente de Nagore Aranburu, mujer de Xabi Alonso: 'No ha sido fácil'

Nagore Aranburu se ha convertido en una de las protagonistas silenciosas de la nueva etapa de Xabi Alonso en el Real Madrid. La empresaria y modelo ha estado junto a su marido en cada paso, desde que asumió el banquillo blanco el pasado mes de junio. Ahora, en pleno arranque de LaLiga EA Sports, ha emitido un comunicado en sus redes sociales que refleja el lado más personal de este cambio.

En ese mensaje, Nagore ha admitido con sinceridad lo que muchos intuían y ha asegurado que “no ha sido fácil”. La mujer de Xabi Alonso ha compartido lo que han supuesto los últimos meses para ella y para sus hijos, entre mudanzas, viajes y nuevas rutinas. A pesar de las dificultades, ha querido recalcar que se queda con los buenos recuerdos tras un verano intenso y diferente.

La llegada al Real Madrid no solo ha significado un reto profesional para Xabi Alonso, sino también un gran giro personal para toda la familia. Dejar atrás Alemania, donde el técnico triunfó con el Bayer Leverkusen, y volver a Madrid ha supuesto adaptarse a colegios, amigos y un entorno nuevo. Nagore, lejos de ocultar las complicaciones, ha preferido mostrarse cercana y realista, compartiendo su vivencia sin adornos.

Entre compromisos y descanso: la vida familiar de Nagore Aranburu y Xabi Alonso

En su publicación, la modelo ha relatado que este verano ha sido “de todo menos tranquilo”. Entre los compromisos de Xabi Alonso, los viajes por Estados Unidos y el cuidado de familiares, descansar ha sido casi un lujo. Sin embargo, ha acompañado sus palabras con un álbum de fotos en el que se ve a la familia disfrutando de playas paradisíacas y momentos en los que la unión prevalece.

Nagore y Xabi forman una familia con tres hijos, Jontxu, de 17 años; Ane, de 14; y Emma, la pequeña de 11. Los cambios recientes han supuesto un reto, especialmente para los adolescentes, quienes han tenido que adaptarse a nuevas rutinas escolares y sociales. La empresaria ha dejado entrever que, aunque ha sido exigente, la fortaleza de la familia y el apoyo mutuo han sido clave para sobrellevarlo.

El sacrificio detrás del éxito: la sinceridad de Nagore Aranburu como esposa de Xabi Alonso

Grecia ha sido el destino elegido para recargar energías antes del inicio de la temporada. Allí, Nagore ha vuelto a mostrar su estilo y su pasión por la moda, con un espectacular vestido azul que evocaba el mar Egeo. Sus publicaciones han mostrado que incluso en medio de un verano de cambios, Xabi y Nagore han sabido encontrar espacios de calma y disfrute.

El comunicado de Aranburu ha llamado la atención por su sinceridad y porque deja ver el sacrificio que hay detrás de los éxitos deportivos. Ser la esposa de un entrenador del Real Madrid implica estar expuesta, pero ella ha demostrado que lo afronta con naturalidad y elegancia. Con esta confesión, ha dejado claro que, aunque el camino no ha sido sencillo, lo más valioso sigue siendo el apoyo incondicional a Xabi Alonso y la fuerza de su familia.