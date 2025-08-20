Sergio Ramos i Pilar Rubio ho confirmen tot a través d’un missatge: ‘Marxem’
El matrimoni de Sergio Ramos i Pilar Rubio ha esvaït els dubtes sobre el destí del seu misteriós viatge en família
Sergio Ramos i Pilar Rubio han revelat per fi el destí del seu viatge familiar, i ho han fet de manera molt clara i directa. La parella ha compartit a les xarxes socials un missatge que no deixa lloc a dubtes, acompanyat d’imatges que ho confirmen tot. Tot i que els darrers dies s’havien mostrat discrets, avui han esvaït qualsevol incògnita.
"Marxem a Kyoto", ha revelat Pilar Rubio amb entusiasme a Instagram. El missatge ha vingut acompanyat d’imatges a bord del famós transport japonès. La família sencera ha iniciat així el seu recorregut pel país, i ho ha fet amb moltes ganes d’impregnar-se de cultura.
Des de dins del tren bala, la Pilar ha volgut compartir alguns detalls que l’han sorprès. Ha explicat que, a primera vista, sembla un tren normal, però que de seguida t’adones que no ho és. Ha mostrat el seu seient amb totes les comoditats i ha confessat que "així fa goig" viatjar, acompanyada de les increïbles vistes que ofereix el recorregut.
Una escapada que Pilar Rubio comença amb sorpresa
Una de les coses que més li ha cridat l’atenció han estat els lavabos del tren. La Pilar ha assenyalat que el lavabo d’homes és translúcid i el de dones totalment tancat, cosa que li ha resultat curiosa. També ha destacat un petit lavabo de cortesia pensat només per rentar-se les mans, que ha definit com a “molt guai” per com de pràctic és.
Pel que fa a la neteja, ha estat molt clara a l’hora d’assenyalar que al Japó destaca per l’ordre i la pulcritud. Ha explicat que a qualsevol lavabo fa goig entrar-hi perquè està sempre impecable i cuidat fins al mínim detall. Amb admiració i cert astorament ha reconegut entre rialles que se sent “una pagesa” davant tanta perfecció.
Així viuen el viatge Pilar Rubio i Sergio Ramos en família
Paral·lelament, ha compartit un moment molt realista com a mare quan ha mostrat la seva samarreta tacada. “Tinc quatre nens… no puc anar de blanc”, ha confessat. Lluny de dissimular-ho, ho ha explicat amb naturalitat, demostrant que viatjar en família no sempre és perfecte
Ja a Kyoto, han visitat el Parc dels Micos d’Arashiyama, un espai natural en plena muntanya. Han recorregut uns 25 minuts per contemplar els micos en llibertat, respectant que no se’ls ha de tocar. Finalment, han passejat pel bosc de bambú i han acabat el dia amb un sopar molt japonès amb shabu shabu amb llengua de vaca.
Sense cap dubte, aquest viatge a Kyoto està sent tota una experiència per a Sergio Ramos i Pilar Rubio, que estan gaudint cada instant de la cultura i les tradicions japoneses en família. Entre paisatges únics, trobades amb la natura i sabors típics, la parella ha sabut combinar diversió i aprenentatge en aquesta escapada tan especial. Queda clar que, més enllà de la fama, el que importa és viure moments autèntics i propers amb els seus fills, creant records que segur quedaran per sempre.
Més notícies: