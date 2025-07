Informen Xabi Alonso del que ha passat, sorpresa total: 'El seu preferit fitxa per...'

Xabi Alonso ha aterrat a la banqueta del Real Madrid després de viure diverses temporades exitoses al futbol alemany. Al capdavant del Bayer Leverkusen, el tècnic espanyol va conquerir la Bundesliga i va arribar a la final de l'Europa League. Dos èxits impressionants que ara vol repetir en la seva nova etapa al Santiago Bernabéu.

Tanmateix, Xabi Alonso no ho tindrà fàcil, ja que el Real Madrid ve d'una temporada molt irregular. Els resultats no van acompanyar durant el curs passat i les lesions van castigar amb duresa els jugadors més importants del vestidor. El club blanc es va quedar sense opcions en diverses competicions abans d'hora, cosa que va provocar la sortida precipitada de Carlo Ancelotti.

Ara, amb Xabi Alonso al capdavant, sembla que tot ha canviat per bé. L'equip transmet bones sensacions i ha fet un pas endavant pel que fa a intensitat i estructura tàctica. El nou entrenador ha introduït ajustos importants: ha canviat posicions, ha variat esquemes i ha aconseguit que alguns futbolistes recuperin el seu millor nivell.

Com a resultat, el Real Madrid ja és a les semifinals del Mundial de Clubs, mostrant una versió sòlida i ambiciosa. Però no tot són bones notícies a la casa blanca. En les últimes hores, Xabi Alonso ha rebut un gerro d'aigua freda: l'Arsenal ha fet oficial el fitxatge de Zubimendi, un dels grans desitjos del tècnic donostiarra.

Xabi Alonso s'acomiada de Zubimendi

Zubimendi és un migcampista complet, amb gran intel·ligència tàctica, qualitat tècnica i capacitat per construir el joc des del darrere. En la ment de Xabi Alonso, hauria estat clau per al seu nou projecte al Madrid. Fins i tot es valorava que fos un substitut natural per a la figura de Toni Kroos, que encara no té substitut des de la seva retirada.

Tanmateix, l'Arsenal ha estat més ràpid i contundent. El club londinenc ha pagat més de 60 milions d'euros per fer-se amb els serveis del jugador de la Real Sociedad. Zubimendi ja ha posat amb la samarreta ‘gunner’ i ha estat presentat oficialment a Londres.

La notícia ha agafat per sorpresa Xabi Alonso, que comptava amb ell com una peça clau per reforçar el centre del camp del Madrid. Ara, l'entrenador haurà de buscar noves alternatives per a aquesta posició. La planificació esportiva segueix en marxa, però perdre Zubimendi és un cop dur per als seus plans: el mercat no s'atura, i Xabi ja ho sap perfectament.