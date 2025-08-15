El poble de Madrid on Jude Bellingham ha comprat una vila amb cinema per a la mare
Jude Bellingham ha comprat una vila en un tranquil poble de Madrid per a la seva mare que compta amb tota mena de luxes
Jude Bellingham ha deixat clar que la seva vida és a Madrid i ha decidit quedar-s'hi. El seu lloc al Real Madrid està assegurat i el seu futur immediat a l'equip també. Per això ha fet una inversió immobiliària milionària i ha comprat dues cases de luxe.
Totes dues són molt a prop. Cadascuna supera els mil metres quadrats i cadascuna ha costat 16 milions d'euros. Les viles són a La Moraleja, aquest exclusiu barri es troba al municipi d'Alcobendas.
És una de les zones més cares del nord de la capital. Allà hi viuen empresaris, celebritats i fortunes internacionals. La compra té un pla clar: una de les cases serà per a Jude Bellingham i la segona serà per a la seva mare, Denise.
Jude Bellingham viurà aviat al costat del seu pilar fonamental a Madrid
Ella viu actualment amb ell a Valdemarín i ha estat el seu gran suport des que va arribar a Madrid. També gestiona les seves finances, i per això ha donat el seu vistiplau a l'operació.
Les vivendes formen part de 'The Trilogy', és un projecte dissenyat per Threeseven i Fran Silvestre Arquitectos. Només hi ha tres viles al conjunt i ara dues pertanyen a Jude Bellingham.
El lloc és privilegiat perquè té vistes al Real Club de Golf La Moraleja i està envoltat de natura. L'arquitectura juga amb volums, girs i desnivells. Els finestrals gegants permeten que la llum entri a raig i l'entorn s'integra als interiors.
Cada casa té més de 1.000 metres construïts. Els jardins superen els 2.000 metres. Hi ha set habitacions, set banys i també quatre places de garatge, tot està distribuït en tres plantes.
Jude Bellingham viurà tranquil·lament a Madrid al costat del seu pilar fonamental
Els luxes no s'acaben aquí perquè les propietats compten amb ascensor. Hi ha xemeneies, piscina exterior i coberta, sauna, spa i disposen de gimnàs, celler i una sala de cinema. Només els aplics dels banys han costat més de 200.000 euros.
Denise ha seguit les obres de prop i ha visitat les cases almenys dues vegades. Ha comprovat els avenços i els acabats. Tot ha estat pensat al detall.
Amb aquesta compra, Jude Bellingham ha assegurat comoditat i privacitat. Ha triat un dels enclavaments més exclusius d'Espanya i ha apostat per viure al costat d'un dels pilars fonamentals de la seva vida. Ha reforçat així el seu vincle familiar i la seva vida a Madrid.
