Brooklyn Beckham desvela el tatuaje que se hará por Nicola Peltz como dardo a su madre

Lo que comenzó como una conexión instantánea en el festival de Coachella en 2017 ha terminado por consolidarse en una historia de amor que desafía distancias, rumores y tensiones familiares. Aquel primer encuentro entre Brooklyn Beckham (26) y Nicola Peltz (30) estuvo marcado por un detalle curioso: ambos tenían pareja en ese momento.

Sin embargo, algo hizo clic entre ellos. El destino quiso que dos años después, en la fiesta de Halloween organizada por DiCaprio, sus caminos se volvieran a cruzar, y desde entonces no se han separado. En abril de 2022, la pareja decidió sellar su compromiso con una espectacular boda.

Ahora, tras un verano agitado y marcado por ciertas fricciones con la familia Beckham, han optado por reafirmar su amor con una renovación de votos. La cita tuvo lugar el pasado 2 de agosto en la mansión de Nelson Peltz, padre de la actriz, situada en el exclusivo condado de Westchester, Nueva York. Una ceremonia íntima y cargada de simbolismo que, sin embargo, contó con una notable ausencia: ninguno de los Beckham asistió.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz están más felices que nunca juntos

Nicola lució un vestido con escote Bardot adornado con aplicaciones florales, mangas francesas abullonadas y un corpiño de inspiración medieval que realzaba su figura. La falda fluida, unas sandalias nude de plataforma y un clutch dorado completaron un look digno de princesa Disney.

Como toque personal, llevó una flor blanca en la mano con un lazo y un colgante de oro con la estrella de David, en alusión a su fe. Brooklyn optó por un traje oscuro con camisa blanca y sin corbata, dejando que la sobriedad y la elegancia hablasen por sí mismas.

La familia de Brooklyn Beckham no estuvo en la renovación de votos de la pareja

El altar, una plataforma circular rodeada de flores blancas, fue el escenario donde Nelson Peltz actuó como oficiante. La ceremonia reunió a hermanos y sobrinos de la novia, en un ambiente cálido y familiar.

“Podría renovar mis votos con ella todos los días”, confesó el empresario a People. Brooklyn adelantó que está a punto de dar un paso más por el bien de su relación: tatuarse los votos de esta segunda boda, que fueron “más largos que los originales”.

Nicola no se queda atrás en declaraciones emotivas: “Este día significaba mucho para nosotros; me casaría con él en cada vida”. Un mensaje que, junto a las fotografías inéditas compartidas en redes, retrata un amor firme. Mientras la brecha con la familia Beckham parece ensancharse, Brooklyn y Nicola siguen escribiendo su propia historia, sin mirar atrás.