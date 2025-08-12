Logo e-noticies.cat
Primer pla de Vinicius amb expressió seriosa sobre un fons de platja amb mar blau i un vaixell al fons
Vinicius gaudeix d’un racó tranquil de les Balears durant les seves vacances | Camara Europa Press, Lunamarina, e-Notícies
El poble de les Illes Balears on Vinicius s'escapa a l'estiu: platges privades

Descobreix el racó on Vinicius, futbolista del Reial Madrid, s'escapa per gaudir de l'estiu a les Illes Balears

Alba Fabián

Vinicius Júnior, davanter de la Selecció del Brasil i del Reial Madrid, ha trobat un refugi ideal per a les seves vacances a les illes Balears. El jugador ha optat per passar els seus dies de descans en un lloc molt especial, famós per les seves platges privades i la seva tranquil·litat. Aquesta destinació s'ha convertit en un dels seus llocs preferits per desconnectar abans d'iniciar la pretemporada amb l'equip blanc.

L'esportista ha arribat a les Balears pocs dies després de l'eliminació del Brasil a la Copa Amèrica, un esdeveniment que va posar l'atenció mediàtica sobre ell. Durant els seus primers dies a l'arxipèlag, Vinicius ha gaudit d'Eivissa, on ha celebrat el seu aniversari en companyia d'un grup proper d'amics. Tanmateix, la seva escapada més destacada ha estat a Formentera, una illa reconeguda per la seva exclusivitat i platges de somni.

Vinicius rient a la banqueta del Reial Madrid

Vinicius gaudeix d’uns dies de descans abans de tornar als entrenaments amb el Reial Madrid | Camara Europa Press

Formentera, la joia de les Pitiüses, és coneguda per les seves platges privades que ofereixen privacitat i luxe, quelcom molt valorat per celebritats i esportistes. En aquest entorn, Vinicius ha estat vist gaudint de la mar Mediterrània al costat de diversos joves futbolistes locals del SD Formentera. Les fotografies compartides a les xarxes socials mostren un Vinicius relaxat i en contacte amb la comunitat local, cosa que ha cridat l'atenció mediàtica.

Vinicius combina descans i oci a Formentera

A més dels seus moments de descans a la platja, el brasiler ha aprofitat per gaudir d'un luxós iot amb amics, combinant dies de sol amb festes nocturnes a l'illa. Vinicius també ha estat vist passejant amb moto d'aigua, una activitat que sembla haver-lo conquerit durant aquesta estada. La llibertat que ofereix Formentera li ha permès desconnectar al màxim abans de l'exigent temporada que s'acosta.

Cal destacar que el Reial Madrid ha autoritzat Vinicius i altres futbolistes, com Éder Militão, Rüdiger, Endrick i Rodrygo, a incorporar-se més tard als entrenaments. Aquest permís ha donat al davanter l'oportunitat d'aprofitar al màxim els seus dies lliures. En aquest temps, ha gaudit plenament del luxe i la privacitat que ofereix l'illa.

El paradís natural de Formentera, el racó escollit per Vinicius

Formentera no només és famosa pels seus paisatges, sinó també pel seu ambient tranquil i exclusiu que atrau figures públiques que cerquen allunyar-se del soroll mediàtic. L'illa combina a la perfecció la bellesa natural amb un ambient selecte, ideal perquè Vinicius i altres esportistes puguin relaxar-se. Aquest aspecte fa que aquest racó balear sigui una destinació predilecta per a les seves escapades d'estiu.

Vista aèria d’una illa envoltada de mar blau amb llacunes, zones de vegetació i àrees àrides

La discreció és fonamental per als esportistes d’elit | Camara Formentera

En definitiva, aquest paradís juntament amb les seves platges privades han estat l'escenari perfecte perquè l'esportista recarregui energies. La seva elecció demostra com la recerca de privacitat i descans en un entorn natural privilegiat és fonamental per als esportistes d'elit. Així, el brasiler afrontarà la pròxima temporada amb la vitalitat necessària per rendir al màxim.

