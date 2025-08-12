El poble de les Illes Balears on Vinicius s'escapa a l'estiu: platges privades
Descobreix el racó on Vinicius, futbolista del Reial Madrid, s'escapa per gaudir de l'estiu a les Illes Balears
Vinicius Júnior, davanter de la Selecció del Brasil i del Reial Madrid, ha trobat un refugi ideal per a les seves vacances a les illes Balears. El jugador ha optat per passar els seus dies de descans en un lloc molt especial, famós per les seves platges privades i la seva tranquil·litat. Aquesta destinació s'ha convertit en un dels seus llocs preferits per desconnectar abans d'iniciar la pretemporada amb l'equip blanc.
L'esportista ha arribat a les Balears pocs dies després de l'eliminació del Brasil a la Copa Amèrica, un esdeveniment que va posar l'atenció mediàtica sobre ell. Durant els seus primers dies a l'arxipèlag, Vinicius ha gaudit d'Eivissa, on ha celebrat el seu aniversari en companyia d'un grup proper d'amics. Tanmateix, la seva escapada més destacada ha estat a Formentera, una illa reconeguda per la seva exclusivitat i platges de somni.
Formentera, la joia de les Pitiüses, és coneguda per les seves platges privades que ofereixen privacitat i luxe, quelcom molt valorat per celebritats i esportistes. En aquest entorn, Vinicius ha estat vist gaudint de la mar Mediterrània al costat de diversos joves futbolistes locals del SD Formentera. Les fotografies compartides a les xarxes socials mostren un Vinicius relaxat i en contacte amb la comunitat local, cosa que ha cridat l'atenció mediàtica.
Vinicius combina descans i oci a Formentera
A més dels seus moments de descans a la platja, el brasiler ha aprofitat per gaudir d'un luxós iot amb amics, combinant dies de sol amb festes nocturnes a l'illa. Vinicius també ha estat vist passejant amb moto d'aigua, una activitat que sembla haver-lo conquerit durant aquesta estada. La llibertat que ofereix Formentera li ha permès desconnectar al màxim abans de l'exigent temporada que s'acosta.
Cal destacar que el Reial Madrid ha autoritzat Vinicius i altres futbolistes, com Éder Militão, Rüdiger, Endrick i Rodrygo, a incorporar-se més tard als entrenaments. Aquest permís ha donat al davanter l'oportunitat d'aprofitar al màxim els seus dies lliures. En aquest temps, ha gaudit plenament del luxe i la privacitat que ofereix l'illa.
El paradís natural de Formentera, el racó escollit per Vinicius
Formentera no només és famosa pels seus paisatges, sinó també pel seu ambient tranquil i exclusiu que atrau figures públiques que cerquen allunyar-se del soroll mediàtic. L'illa combina a la perfecció la bellesa natural amb un ambient selecte, ideal perquè Vinicius i altres esportistes puguin relaxar-se. Aquest aspecte fa que aquest racó balear sigui una destinació predilecta per a les seves escapades d'estiu.
En definitiva, aquest paradís juntament amb les seves platges privades han estat l'escenari perfecte perquè l'esportista recarregui energies. La seva elecció demostra com la recerca de privacitat i descans en un entorn natural privilegiat és fonamental per als esportistes d'elit. Així, el brasiler afrontarà la pròxima temporada amb la vitalitat necessària per rendir al màxim.
