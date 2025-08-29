El petit i desconegut poble on va créixer Nandu Jubany: a una hora de Barcelona
El gran cuiner va néixer en aquest racó de l'interior català, un municipi petit marcat per la calma i la natura
Nandu Jubany és un dels xefs més influents de Catalunya. Dirigeix el restaurant Can Jubany, a Calldetenes, amb una estrella Michelin des de 1998. El seu estil combina tradició i modernitat, amb productes de proximitat elevats a alta cuina.
La seva carrera va més enllà d'Osona. Ha obert projectes a Barcelona, Andorra i Singapur, i assessora restaurants en diferents països. El seu nom és sinònim de prestigi gastronòmic i creativitat.
Va néixer el 1971 i ben aviat es va vincular al negoci familiar. Als 18 anys ja estava al capdavant del restaurant Urbísoll, on va començar a forjar el seu propi camí a la cuina.
Monistrol de Calders, un poble jove i tranquil
El poble on va néixer es diu Monistrol de Calders. Es troba a la comarca del Moianès i no arriba als 800 habitants. És el municipi més jove de la zona, ja que només es va constituir com a tal el 1934 després de separar-se de Calders.
Monistrol està envoltat de boscos, fonts naturals i formacions rocoses singulars anomenades codros. Aquestes pedres erosionades, amb formes curioses, són un dels seus símbols. L'entorn conserva la calma típica de l'interior de Catalunya.
El municipi forma part del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, fet que reforça el seu caràcter natural. El relleu és abrupte, amb petites rieres i barrancs que dibuixen paisatges molt característics. La vida allà transcorre entre la tranquil·litat i el contacte directe amb la natura.
La seva mida reduïda no li resta caràcter. A mig camí entre Manresa i Vic, el poble combina vida rural amb atractius per a visitants. És un racó poc conegut, però amb paisatges que sorprenen.
Gorgs, patrimoni i tradicions
L'atractiu més popular són els Gorgs Blaus. Són gorgs naturals d'aigua clara que es formen a la riera de Sant Joan. A l'estiu s'omplen d'excursionistes que busquen natura i un bany refrescant.
El patrimoni històric també té pes. L'església de Sant Feliu conserva restes romàniques i un campanar barroc. A més, als afores es troba el dolmen del Pla de Trullars, restaurat el 2005 i amb vistes a l'entorn.
Les rutes de senderisme permeten unir aquests espais. Caminar entre codros, fonts i masies ofereix una idea clara de la vida tranquil·la de la comarca. És una destinació senzilla però autèntica.
El poble també manté tradicions festives. Celebra la festa major a l'estiu amb música, balls i activitats populars. La vida social s'articula al voltant de la plaça i de les entitats locals, que mantenen viu l'esperit comunitari.
El vincle amb el xef
Nandu Jubany va néixer aquí i va créixer en aquest entorn rural. Va fer els seus primers passos a la cuina al negoci familiar, abans de convertir-se en un xef reconegut. Monistrol forma part de la seva biografia i acompanya en silenci una trajectòria marcada per l'excel·lència.
El contrast entre els seus restaurants internacionals i la senzillesa de Monistrol és revelador. D'un poble de menys de 800 habitants n'ha sorgit un cuiner de talla mundial. Una mostra de com allò local pot projectar-se en allò global.
Més notícies: