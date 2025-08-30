Sergio Ramos fa una nova confessió que provoca la reacció immediata de Mbappé
L'esportista Kylian Mbappé respon després de la nova confessió de Sergio Ramos, que ha generat un gran rebombori
Sergio Ramos ha tornat a generar enrenou entre els aficionats i el món del futbol amb una recent confessió que no ha passat desapercebuda. El llegendari defensa del Real Madrid ha deixat entreveure quelcom que ha causat un gran impacte, especialment entre els seus seguidors i companys. La notícia no només ha estat un tema de conversa a les xarxes, sinó que també ha provocat una reacció inesperada de Kylian Mbappé.
Ramos, actualment a les files de Rayados de Monterrey, sempre ha mostrat un vincle especial amb el club blanc. Durant els darrers anys, ha deixat continus gestos cap a la que va ser casa seva durant més d'una dècada i mitja. Ara, ha sorprès amb un missatge molt significatiu que ha circulat tant a les xarxes socials com pels carrers de Madrid.
El que ha dit Ramos s'ha materialitzat en un missatge visible en una furgoneta que circula per punts emblemàtics de la capital espanyola com la plaça de Cibeles. S'hi llegeix: "Tu em vas demanar que voli… SR93", en al·lusió al minut del gol de la final de Lisboa 2014 que va donar la 'Desena' al Madrid. Aquest gest ha revifat l'especulació sobre un possible homenatge o un nou projecte lligat a la seva etapa merenga.
Sergio Ramos llança una pista i Mbappé se suma a l'enigma
Curiosament, Kylian Mbappé no va trigar a compartir i comentar aquesta publicació a les seves xarxes socials, deixant tothom intrigat sobre la naturalesa d'aquest missatge. La proximitat d'ambdós futbolistes, que van compartir vestidor durant l'etapa de Ramos al Real Madrid, ha afegit més expectació a aquesta misteriosa declaració. Encara no està clar si es tracta d'un homenatge, una campanya o una novetat professional de Ramos.
D'altra banda, no es descarta que pugui estar vinculada amb el món musical. Ramos ha compartit a Instagram imatges amb el missatge, incloent-ne una simulant un tatuatge a l'esquena i d'altres amb gorres. Figures del món de la música com Omar Montes i Ovy on the Drums han mostrat suport, deixant oberta la possibilitat que l'esportista explori noves facetes.
Unes paraules que creen milers de teories: l'enrenou que ha provocat Sergio Ramos
L'última jugada de Sergio Ramos ha desfermat una gran expectació gràcies a un missatge enigmàtic que ha traspassat fronteres i ha captat l'atenció de figures com Mbappé. Els seguidors estan a l'espera de descobrir el veritable rerefons d'aquest missatge, que ja ha generat reaccions immediates i promet ser protagonista els pròxims dies.
Les xarxes socials s'han inundat de debats sobre el significat ocult darrere d'aquestes paraules, mentre els mitjans especialitzats busquen desxifrar quin nou projecte podria estar preparant Sergio Ramos. Aquesta atmosfera de misteri ha fet que es converteixi en un dels temes més comentats del moment.
