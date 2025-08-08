Així és l'enorme mansió de 10 milions d'euros on Messi gaudeix del seu dia a dia
Amb vistes al mar, privacitat i luxes únics, aquest és el lloc escollit pel cèlebre jugador per viure amb la família
Lionel Messi va arribar als Estats Units el 2023 per unir-se a l'Inter de Miami. El seu fitxatge, valorat en uns 150 milions de dòlars, va suposar un abans i un després per a la MLS. Des de llavors, ha deixat clar que la seva intenció és assentar-se a Florida.
Poc després de signar el seu contracte, l'argentí va comprar una espectacular mansió a Fort Lauderdale. Va pagar 10,75 milions de dòlars, que equivalen a uns 9,9 milions d'euros. La propietat està situada a l'exclusiva comunitat de Bay Colony, una zona privada amb vistes privilegiades a la ciutat i al canal.
El prestigiós veïnat on Messi va trobar el seu refugi
El barri compta amb vigilància les 24 hores i un accés molt controlat. Es tracta d'un enclavament exclusiu que només permet l'entrada a residents i visitants autoritzats. És una zona on viuen empresaris, celebritats i persones d'alt poder adquisitiu.
D'entre els veïns destaca l'empresari Patrick Bet-David. Ell ha comentat en diverses ocasions que, des que Messi s'ha instal·lat a la comunitat, la curiositat de la gent ha augmentat. Molts fins i tot s'hi acosten en vaixell per intentar veure la casa de prop.
Gisele Bündchen també resideix a prop, a menys de 40 quilòmetres. Aquesta ubicació, al bell mig del sud de Florida, permet gaudir d'un clima càlid tot l'any. A més, ofereix la tranquil·litat d'una zona tancada i l'atractiu d'estar envoltat de canals navegables.
La nova vida de Messi a Florida: una mansió davant del mar i molt de luxe
La mansió té més de 975 metres quadrats construïts. Disposa de deu habitacions i nou banys complets. També inclou una suite VIP per a convidats.
L'habitació principal, que comparteixen Messi i Antonela Roccuzzo, ocupa uns 150 metres quadrats. Està pensada com un autèntic refugi privat, amb grans finestrals i accés directe a les terrasses. La llum natural entra a raig en cada estança.
L'habitatge està equipat amb tota mena de luxes. Té una cuina de disseny italià, un gimnàs privat i un spa. També compta amb oficines, una sala d'entreteniment i un garatge amb espai per a tres vehicles.
A l'exterior, la piscina infinita es fon amb les vistes al canal. Hi ha dos molls privats per amarrar embarcacions. Les terrasses envolten bona part de la casa i ofereixen diferents espais per relaxar-se o rebre visites.
Bay Colony és conegut per la seva discreció. L'arribada de Messi ha trencat en part aquest silenci, tot i que el futbolista confessa que no surt gaire de casa. Prefereix passar el temps amb la seva família i gaudir de la privacitat que ofereix la seva nova llar.
Inside Leo Messi’s mansion in Miami!
Un patrimoni que segueix creixent
Aquesta propietat se suma al gran patrimoni immobiliari del jugador. Entre les seves cases hi ha una finca a prop de Barcelona i un apartament a Miami. També posseeix un àtic a Sunny Isles Beach i un habitatge a Rosario, entre d'altres.
Segons estimacions recents, el seu patrimoni net supera els 730 milions d'euros. Està molt a prop de convertir-se en el primer futbolista milmilionari de la història. La compra d'aquesta mansió és una mostra més que la seva vida a Florida no és un simple parèntesi.
Amb el futbol com a motor i els negocis com a suport, Messi ha trobat a Fort Lauderdale un lloc on combinar feina i descans. El mar, el clima i l'exclusivitat semblen haver-lo conquerit. Tot apunta que aquest racó de Florida serà la seva base durant molt de temps.
