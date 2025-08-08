Brad Pitt (61 anys) admet el que molts sospiten sobre la seva ruptura amb Angelina Jolie
L’actor Brad Pitt parla com mai de la seva ruptura amb Angelina Jolie i confirma les sospites més esteses
Brad Pitt (61 anys) ha parlat públicament sobre un tema que ha estat al centre d'atenció des de la seva ruptura amb Angelina Jolie. L'actor, conegut tant pel seu talent com per la seva vida personal, ha admès aspectes que molts ja sospitaven sobre la complexa relació que va mantenir amb la mare dels seus fills. Aquestes declaracions aporten llum sobre un procés de separació marcat per dificultats i conflictes que, fins ara, només s'intuïen.
Des del seu icònic matrimoni amb Angelina Jolie, Brad Pitt ha estat sota la lupa mediàtica, però ha estat la ruptura la que ha generat més titulars i especulacions. La parella, anomenada 'Brangelina', era considerada una de les unions més poderoses de Hollywood, i la seva separació el 2016 va sorprendre molts. Tanmateix, el desenllaç no va ser senzill ni amistós, i les conseqüències han afectat no només la seva vida personal, sinó també la seva imatge pública.
En una entrevista concedida a la revista GQ el 2017, Pitt va confessar que no havia gestionat bé el seu paper com a pare durant la separació. “El nostre divorci m'ha donat de ple, he de ser més pels meus fills”, va afirmar. Aquesta declaració ha deixat clar que l'actor sentia la necessitat de redimir-se i millorar el seu vincle familiar.
Brad Pitt confessa com va afrontar la seva ruptura amb Angelina Jolie
A més, Brad Pitt va admetre haver tingut problemes amb l'alcohol durant aquell període crític. Tot i que havia deixat altres substàncies en formar la seva família, l'alcohol va ser un repte constant per a ell. “Gaudeixo molt del vi, però ho vaig espatllar completament”, va reconèixer deixant veure la dificultat que va suposar per a la seva estabilitat emocional.
Aquest testimoni va aportar un nou prisma per entendre la complexa dinàmica entre Pitt i Jolie. La parella, que va començar com un matrimoni de somni i es va convertir en una de les ruptures més mediàtiques, ara mostra una faceta més humana i vulnerable. La imatge del 'gendre ideal' i la 'noia rebel' va donar pas a una realitat marcada per dificultats personals i familiars.
Després de la dolorosa separació, Brad Pitt cerca reconstruir els seus llaços familiars
Malgrat tot, l'actor sembla decidit a trobar un nou equilibri a la seva vida personal. L'esperança està posada en què aconsegueixi superar els seus problemes i, sobretot, en què pugui reconstruir la seva relació amb els seus fills. Tot i que la reconciliació dependrà d'ambdues parts, Brad Pitt ha deixat clar que és un objectiu al qual aspira amb sinceritat.
En definitiva, la confessió de Brad Pitt confirma el que molts sospitaven, la ruptura amb Angelina Jolie va ser un procés dolorós i complicat que va marcar profundament la seva vida. Ara, l'actor enceta una nova etapa intentant reparar les ferides i trobar la pau, tant amb ell mateix com amb la seva família.
Més notícies: