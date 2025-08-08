Commoció per la mort de Manuel Esteban Fernández, periodista de la Cadena SER
Manuel Esteban Fernández, més conegut com a ‘Manolete’, era un dels periodistes esportius més destacats del nostre país
La ràdio, la premsa i la televisió esportives estan de dol. Manuel Esteban Fernández, més conegut com a Manolete, ha mort als 68 anys a Madrid, la ciutat que el va veure néixer i créixer com a periodista. La seva partida tanca una etapa daurada per a qui va viure l'esport a través de la seva veu i les seves cròniques.
Tot i que no s'han fet públiques les causes concretes de la seva mort, se sabia que feia anys que lluitava contra el Parkinson. La malaltia el va obligar a apartar-se de la primera línia informativa el 2020, però ell va continuar participant en alguns espais per parlar de l'Atlético de Madrid. A les xarxes socials va arribar a reconèixer que la seva salut havia empitjorat, atribuint-ho també al seu hàbit de fumar, i es va marcar com a objectiu deixar-ho per millorar la seva qualitat de vida.
La notícia ha impactat companys, oients i aficionats, que reconeixen en ell un comunicador de raça. Tot i que Manuel Esteban Fernández feia anys que estava retirat de la primera línia informativa, la seva personalitat inconfusible continuava sent molt recordada.
Una trajectòria marcada per la passió roigiblanca
Nascut a Madrid fa 68 anys, Manolete sempre presumia d'haver arribat al món “a la Plaza del Dos de Mayo”. Aquest origen madrileny va ser també la base de la seva identitat professional. El seu amor per l'Atlético de Madrid va néixer a la infància, quan el seu pare el va portar per primera vegada al Metropolitano per veure un Atlético-Córdoba.
El camí fins a les redaccions no va ser fàcil. En una etapa primerenca, es va armar d'una guia de telèfons i va enviar cartes a tots els mitjans a la recerca d'una oportunitat. Va ser l'Agencia EFE qui li va obrir les portes, iniciant així una carrera que aviat va destacar pel seu instint per a l'exclusiva.
El seu talent el va portar al diari Marca, on va passar vuit anys abans de fer el salt al Diario AS el 1996. Allà es va convertir en un referent indiscutible. El seu nom va quedar lligat a la cobertura de l'Atlético, al qual va dedicar gran part de la seva vida fins que es va jubilar el 2020.
Marxa deixant un gran llegat
El club dels seus amors no va trigar a reconèixer la seva entrega. El 2021, va rebre un homenatge de la mà d'exdirectors de l'AS i del president Enrique Cerezo, qui li va lliurar un escut de l'Atleti. Un gest que va simbolitzar la unió de la seva professió i la seva passió personal.
Tot i que la premsa escrita va ser casa seva durant dècades, Manolete també es va convertir en una veu icònica de la Cadena SER. El seu timbre aspre i la seva franquesa el van fer imprescindible en tertúlies i debats. Va participar en espais de Radio Popular de Madrid, Onda Madrid, Radio España, Telemadrid, Don Balón, Punto Pelota i Sport, consolidant fortament la seva presència en el panorama mediàtic nacional.
Amb la seva partida, el periodisme esportiu espanyol perd un dels seus últims grans personatges de raça. I un atlètic que va viure i va explicar el futbol amb el cor a la mà.
