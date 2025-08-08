Logo e-noticies.es
Logo e-noticies.es
Català English
Logo whatsapp
Leo Messi con expresión seria en primer plano con casas y palmeras al fondo junto a un canal de agua
La lujosa casa que comparte Leo Messi con su mujer y sus hijos en Miami | Camara Europa Press, MLS Compass Florida LLC
CORAZÓN

Así es la enorme mansión de 10 millones de euros donde Messi disfruta su día a día

Con vistas al mar, privacidad y lujos únicos, este es el lugar elegido por el célebre jugador para vivir con su familia

por

Redacción

Lionel Messi llegó a Estados Unidos en 2023 para unirse al Inter de Miami. Su fichaje, valorado en unos 150 millones de dólares, supuso un antes y un después para la MLS. Desde entonces, ha dejado claro que su intención es asentarse en Florida.

Poco después de firmar su contrato, el argentino compró una espectacular mansión en Fort Lauderdale. Pagó 10,75 millones de dólares, lo que equivale a unos 9,9 millones de euros. La propiedad está situada en la exclusiva comunidad de Bay Colony, una zona privada con vistas privilegiadas a la ciudad y al canal.

Antonela Roccuzzo y Leo Messi sonriente sentados en una mesa aparece en un círculo sobrepuesto a la imagen de una lujosa casa con piscina y palmeras junto a un canal

La mansión del gran futbolista Leo Messi que comparte con su familia | Camara Instagram, @antonelaroccuzzo, @leomessi, MLS Compass Florida LLC

El prestigioso vecindario donde Messi encontró su refugio

El barrio cuenta con vigilancia las 24 horas y un acceso muy controlado. Se trata de un enclave exclusivo que solo permite la entrada a residentes y visitantes autorizados. Es una zona donde viven empresarios, celebridades y personas de alto poder adquisitivo.

Entre los vecinos destaca el empresario Patrick Bet-David. Él ha comentado en varias ocasiones que, desde que Messi se instaló en la comunidad, la curiosidad de la gente ha aumentado. Muchos incluso se acercan en barco para tratar de ver la casa de cerca.

Gisele Bündchen también reside cerca, a menos de 40 kilómetros. Esta ubicación, en pleno sur de Florida, permite disfrutar de un clima cálido todo el año. Además, ofrece la tranquilidad de una zona cerrada y el atractivo de estar rodeado de canales navegables.

Mansión moderna de dos pisos con piscina y muelle privado junto a un canal rodeada de palmeras y otras casas lujosas en un vecindario exclusivo

Esta es la mansión de Messi en Miami, vista des del exterior | Camara MLS Compass Florida LLC

La nueva vida de Messi en Florida: una mansión frente al mar y mucho lujo

La mansión tiene más de 975 metros cuadrados construidos. Dispone de diez habitaciones y nueve baños completos. También incluye una suite VIP para invitados.

La habitación principal, que comparten Messi y Antonela Roccuzzo, ocupa unos 150 metros cuadrados. Está pensada como un auténtico refugio privado, con grandes ventanales y acceso directo a las terrazas. La luz natural entra a raudales en cada estancia.

La vivienda está equipada con todo tipo de lujos. Tiene una cocina de diseño italiano, un gimnasio privado y un spa. También cuenta con oficinas, una sala de entretenimiento y un garaje con espacio para tres vehículos.

Vista panorámica de una ciudad costera al atardecer con yates en un puerto y una casa lujosa con piscina en un recuadro destacado

Fort Lauderdale, la ciudad en Florida donde se encuentra la mansión de Messi | Camara Sean Pavone, @esandotech

En el exterior, la piscina infinita se funde con las vistas al canal. Hay dos muelles privados para amarrar embarcaciones. Las terrazas rodean buena parte de la casa y ofrecen distintos espacios para relajarse o recibir visitas.

Bay Colony es conocido por su discreción. La llegada de Messi ha roto en parte ese silencio, aunque el futbolista confiesa que no sale mucho de casa. Prefiere pasar el tiempo con su familia y disfrutar de la privacidad que ofrece su nuevo hogar.

Inside Leo Messi’s mansion in Miami!

Un patrimonio que sigue creciendo

Esta propiedad se suma al amplio patrimonio inmobiliario del jugador. Entre sus casas están una finca cerca de Barcelona y un apartamento en Miami. También posee un ático en Sunny Isles Beach y una vivienda en Rosario, entre otras.

Según estimaciones recientes, su patrimonio neto supera los 730 millones de euros. Está muy cerca de convertirse en el primer futbolista milmillonario de la historia. La compra de esta mansión es una señal más de que su vida en Florida no es un simple paréntesis.

Una familia elegantemente vestida posa sobre la alfombra roja en la ceremonia del Balón de Oro con fondo negro decorado con logotipos dorados del evento.

Leo Messi con su familia en la alfombra roja de la ceremonia del Balón de Oro en 2023 | Camara Europa Press

Con el fútbol como motor y los negocios como respaldo, Messi ha encontrado en Fort Lauderdale un lugar donde combinar trabajo y descanso. El mar, el clima y la exclusividad parecen haberle conquistado. Todo apunta a que este rincón de Florida será su base durante mucho tiempo.

➡️ Famosos ➡️ Corazón

Más noticias: