Así es la enorme mansión de 10 millones de euros donde Messi disfruta su día a día

Lionel Messi llegó a Estados Unidos en 2023 para unirse al Inter de Miami. Su fichaje, valorado en unos 150 millones de dólares, supuso un antes y un después para la MLS. Desde entonces, ha dejado claro que su intención es asentarse en Florida.

Poco después de firmar su contrato, el argentino compró una espectacular mansión en Fort Lauderdale. Pagó 10,75 millones de dólares, lo que equivale a unos 9,9 millones de euros. La propiedad está situada en la exclusiva comunidad de Bay Colony, una zona privada con vistas privilegiadas a la ciudad y al canal.

El prestigioso vecindario donde Messi encontró su refugio

El barrio cuenta con vigilancia las 24 horas y un acceso muy controlado. Se trata de un enclave exclusivo que solo permite la entrada a residentes y visitantes autorizados. Es una zona donde viven empresarios, celebridades y personas de alto poder adquisitivo.

Entre los vecinos destaca el empresario Patrick Bet-David. Él ha comentado en varias ocasiones que, desde que Messi se instaló en la comunidad, la curiosidad de la gente ha aumentado. Muchos incluso se acercan en barco para tratar de ver la casa de cerca.

Gisele Bündchen también reside cerca, a menos de 40 kilómetros. Esta ubicación, en pleno sur de Florida, permite disfrutar de un clima cálido todo el año. Además, ofrece la tranquilidad de una zona cerrada y el atractivo de estar rodeado de canales navegables.

La nueva vida de Messi en Florida: una mansión frente al mar y mucho lujo

La mansión tiene más de 975 metros cuadrados construidos. Dispone de diez habitaciones y nueve baños completos. También incluye una suite VIP para invitados.

La habitación principal, que comparten Messi y Antonela Roccuzzo, ocupa unos 150 metros cuadrados. Está pensada como un auténtico refugio privado, con grandes ventanales y acceso directo a las terrazas. La luz natural entra a raudales en cada estancia.

La vivienda está equipada con todo tipo de lujos. Tiene una cocina de diseño italiano, un gimnasio privado y un spa. También cuenta con oficinas, una sala de entretenimiento y un garaje con espacio para tres vehículos.

En el exterior, la piscina infinita se funde con las vistas al canal. Hay dos muelles privados para amarrar embarcaciones. Las terrazas rodean buena parte de la casa y ofrecen distintos espacios para relajarse o recibir visitas.

Bay Colony es conocido por su discreción. La llegada de Messi ha roto en parte ese silencio, aunque el futbolista confiesa que no sale mucho de casa. Prefiere pasar el tiempo con su familia y disfrutar de la privacidad que ofrece su nuevo hogar.

Inside Leo Messi’s mansion in Miami!

Un patrimonio que sigue creciendo

Esta propiedad se suma al amplio patrimonio inmobiliario del jugador. Entre sus casas están una finca cerca de Barcelona y un apartamento en Miami. También posee un ático en Sunny Isles Beach y una vivienda en Rosario, entre otras.

Según estimaciones recientes, su patrimonio neto supera los 730 millones de euros. Está muy cerca de convertirse en el primer futbolista milmillonario de la historia. La compra de esta mansión es una señal más de que su vida en Florida no es un simple paréntesis.

Con el fútbol como motor y los negocios como respaldo, Messi ha encontrado en Fort Lauderdale un lugar donde combinar trabajo y descanso. El mar, el clima y la exclusividad parecen haberle conquistado. Todo apunta a que este rincón de Florida será su base durante mucho tiempo.