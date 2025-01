Sorpresa a Glòries, centre comercial de Barcelona: obre el restaurant més famós

Barcelona continua destacant per la seva oferta gastronòmica, i recentment ha sorprès amb l'arribada d'un restaurant que promet ser un èxit. Amb una proposta moderna i fresca, aquest nou espai es presenta com el lloc perfecte per gaudir d'un àpat ràpid però deliciós. A més de la seva cuina, l'ambient del local convida a passar una bona estona en bona companyia.

La seva ubicació no és menys cridanera. Situat en un dels centres comercials més populars de la ciutat, Westfield Glòries, aquest restaurant atraurà tant a locals com a turistes. Aquest local de la cadena Vicio és només l'inici d'un projecte molt més gran que té per objectiu expandir-se ràpidament.

Vicio arriba a Glòries: un concepte que no para de créixer

Vicio, la marca que s'ha fet un nom en el món de les smash burgers, ha obert el seu primer establiment en aquest centre. El nou local és al centre comercial Westfield Glòries a Barcelona, i compta amb una superfície de 300 metres quadrats. Aquesta obertura és un pas important per a la marca, que fins ara havia operat principalment en espais més petits.

Juntament amb aquesta obertura, Vicio també ha inaugurat un restaurant al carrer Pelayo, 1, al centre de Barcelona. Aquestes dues obertures indiquen l'inici d'un pla d'expansió que portarà la marca a obrir més de 12 locals el 2025. Les noves obertures seran en ciutats com Múrcia, Bilbao i Sant Sebastià, a més de continuar consolidant la seva presència a Madrid i Barcelona.

Amb aquestes obertures, Vicio crearà més de 50 llocs de treball, la qual cosa és una bona notícia per a l'economia local. La marca continua creixent a un ritme ràpid i continua sent una de les més destacades en el sector.

Un model híbrid i la seva aposta pel futur

El que distingeix Vicio no és només el seu menjar, sinó el seu model de negoci, la marca ha apostat per un enfocament híbrid, combinant restaurants físics amb opcions de delivery. Aquest model ha estat clau per al seu èxit i ha permès a l'empresa arribar a molts més consumidors. El 2025, Vicio espera vendre més de 2.400.000 hamburgueses, la qual cosa demostra el fort creixement de la marca.

Vicio planeja invertir 12,5 milions d'euros i assolir una facturació de 72 milions d'euros. A més, la companyia té la intenció d'equilibrar els seus ingressos entre retail i delivery per al 2030. Això permetrà a la marca consolidar-se com un model de negoci diversificat, amb un enfocament clar en l'expansió i la innovació.

La cadena continua sorprenent amb el seu creixement accelerat i la seva capacitat per connectar amb els consumidors. La marca ha aconseguit posicionar-se com tot un referent en el sector i no sembla tenir intenció de frenar la seva expansió.