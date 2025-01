Mercadona porta de nou el producte gurmet que enamora els clients: 2 euros

Mercadona ha anunciat una reducció en el preu de la seva massa per a empanadilles, una notícia que alegrarà als amants de la cuina casolana. Aquest producte, essencial en moltes receptes tradicionals, havia experimentat problemes de subministrament en mesos anteriors. Ara, no només està disponible novament, sinó que també presenta una atractiva rebaixa en el seu preu.

La crisi de les oblees d'empanadilles i la seva solució

Fa uns mesos, els consumidors van notar l'absència de les populars oblees per a empanadilles als prestatges de Mercadona. La causa principal va ser una escassetat de farina que complís amb les especificacions tècniques necessàries per a la seva elaboració. Aquesta situació va portar a una interrupció temporal en la producció i distribució d'aquest producte tan demandat.

Durant aquest període, Mercadona va treballar en col·laboració amb els seus proveïdors per solucionar el problema de subministrament. Gràcies a aquests esforços, la massa per a empanadilles va tornar a les botigues en un nou format. Actualment, la cadena ofereix la massa gruixuda per a empanades estil argentí de la marca Buitoni.

La massa gruixuda estil argentí es caracteritza per la seva consistència i sabor, ideals per preparar empanades més substancioses. Aquesta opció ha estat ben rebuda pels clients que busquen una massa de major gruix per a les seves preparacions. A més, la seva versatilitat permet la creació de diverses receptes, tant tradicionals com innovadores.

Detalls del producte i la seva nova oferta

El paquet de massa gruixuda per a empanades Buitoni conté 12 oblees llestes per utilitzar. Aquest format és pràctic per a aquells que desitgen preparar empanades de manera ràpida i senzilla a casa. La qualitat de la massa garanteix una textura adequada i un sabor autèntic en cada mos.

A més, ara Mercadona ha sorprès baixant el seu preu. Amb la recent reducció, ara es pot adquirir per 2,40 euros, oferint una excel·lent relació qualitat-preu. Aquesta rebaixa reflecteix el compromís de Mercadona en oferir productes accessibles sense comprometre la qualitat.

A més de la massa gruixuda, Mercadona continua treballant per ampliar la seva varietat de masses per a empanadilles. La cadena busca satisfer les diferents preferències dels seus clients, oferint opcions que s'adaptin a diverses receptes i estils de cuina. Aquesta diversitat permet als consumidors triar la massa que millor s'ajusti a les seves necessitats culinàries.

La disponibilitat de la massa per a empanadilles a Mercadona és una excel·lent notícia per a aquells que gaudeixen de la cuina casolana. Amb aquesta opció, és possible preparar delicioses empanades de manera fàcil i econòmica. La qualitat del producte, sumada al seu preu competitiu, el converteix en una elecció ideal per a qualsevol ocasió.

