Gerro d'aigua freda per a aquest centre comercial d'Espanya: un tancament definitiu

El centre comercial Augusta, a Saragossa, ha rebut un cop inesperat: la joieria Sagaste, tot un referent durant tres dècades, tancarà a finals de mes. Aquest tancament ha deixat sorpresos a molts, tant als clients més fidels com als treballadors del centre. Es tracta d'una notícia que marcarà un abans i un després en la història d'aquest recinte.

El que semblava un lloc de compres consolidat es veu ara envoltat d'incertesa. Especialment, després de conèixer-se la decisió de la marca de tancar la seva botiga a Augusta, un fet que se suma a altres clausures en els últims anys. Què està passant amb el centre comercial Augusta?

La joieria Sagaste tanca després de 30 anys

La joieria Sagaste ha estat una de les botigues més emblemàtiques del centre comercial Augusta perquè, durant tres dècades, ha mantingut la seva clientela fidel i ha estat una part essencial del centre. No obstant això, la situació econòmica i l'auge d'altres zones comercials han portat la marca a reconsiderar el seu futur. Encara que estava ubicada a prop de l'hipermercat Carrefour, en una zona de bastant trànsit, l'empresa ha decidit centralitzar la seva activitat a la seva botiga del centre de Saragossa.

El tancament, que es farà efectiu el 26 de gener, ha estat una decisió difícil per a la joieria. Malgrat les dificultats a Augusta, la marca assegura que ha rebut el suport de l'actual propietat del centre comercial. No obstant això, el trasllat al carrer Don Jaime, en ple centre de la ciutat, sembla ser el nou horitzó per a Sagaste.

Sagaste continua amb la seva botiga al centre de Saragossa

Malgrat aquest tancament, la joieria Sagaste no abandonarà Saragossa. La botiga del centre de la ciutat, inaugurada fa un any, ha demostrat ser un èxit, especialment en l'àmbit de les joies nupcials. L'establiment continua oferint un servei personalitzat, amb un atelier a la seva segona planta, on es realitzen arranjaments i es venen productes exclusius.

Amb una forta aposta pel tracte proper i l'esforç per mantenir la seva presència a la ciutat, Sagaste continua sent un referent per a aquells que busquen peces d'alta qualitat. Encara que el tancament de la seva botiga a Augusta és una pèrdua per al centre, demostra la seva capacitat d'adaptació i la seva intenció de continuar sent una opció prioritària pels saragossans.