Aquest és el nou outlet que obrirà molt aviat a Espanya i pretén desbancar a Primark

La forma de comprar està canviant, i els outlets s'han convertit en una opció ideal per a aquells que busquen marques de qualitat a uns preus més reduïts. A Espanya, un d'aquests nous outlets està a punt d'obrir, i promet fer ombra a gegants com Primark. Amb una oferta de productes de luxe a preus accessibles, aquesta botiga està llesta per convertir-se en el lloc de referència per a molts compradors.

El mercat espanyol es prepara per rebre una botiga que ha tingut un gran èxit en altres països. Amb una proposta que barreja qualitat i preus baixos, aquesta cadena d'outlets té la recepta perfecta per captivar els consumidors.

El nou outlet que obre a Madrid

Madrid serà la pròxima ciutat a acollir aquest nou outlet, que obrirà les portes al centre comercial Oasiz de Torrejón de Ardoz. La botiga ocuparà una superfície de 4.500 metres quadrats i es perfila com el nou destí per als amants dels preus reduïts. La seva obertura està prevista per al primer trimestre de 2025, i s'espera que atregui una gran quantitat de compradors que busquen productes de luxe a un preu més assequible.

Aquest outlet no és només una botiga més, sinó un espai que oferirà una àmplia varietat d'articles. Des de moda per a home, dona i nens, fins a articles de luxe, calçat, accessoris, bellesa, esport i productes per a la llar. En aquest outlet podràs trobar marques internacionals com Calvin Klein, Michael Kors, Prada o Valentino, però amb grans descomptes.

Half Price: la seva expansió i model de negoci

Encara que la botiga de Madrid és la gran aposta, aquesta cadena també té presència a Saragossa, on va obrir la seva primera botiga a Espanya, al centre comercial Puerto Venecia. Amb les seves més de 140 botigues en països com Polònia, Romania i la República Txeca, la marca s'ha consolidat a Europa i ara arriba al nostre país. Després de Madrid, la pròxima nova obertura serà a Lorca, Múrcia, al centre comercial Parque Almenara, ocupant més de 2.000 metres quadrats, amb obertura prevista per a juny de 2025.

El model de negoci de Half Price és el que realment la distingeix d'altres outlets. Gràcies al seu concepte 'off-price', aquesta botiga pot oferir articles de marques de luxe a preus accessibles per a totes les butxaques.

En treballar directament amb grans firmes i dissenyadors internacionals, garanteix productes originals i de qualitat, però a una fracció del preu habitual. Amb aquestes pròximes obertures, la marca té clar el seu objectiu: convertir-se en un dels referents dels outlets a Espanya i competir amb les grans cadenes del país.