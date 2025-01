Nou gerro d'aigua freda amb el preu de l'oli d'oliva: els experts ja avisen

L'oli d'oliva, aquest imprescindible a les nostres cuines, ha estat donant mals de cap en els últims mesos. El seu preu segueix en una muntanya russa, fent tremolar les butxaques de tots els consumidors espanyols. Tot i que semblava haver-hi certa estabilització al tancament de 2024, l'inici d'aquest any ha portat més sorpreses, i no precisament bones.

En les últimes setmanes, els preus de l'oli d'oliva han tornat a disparar-se, cosa que no augura res de positiu per als pròxims mesos. Experts del sector no han trigat a assenyalar les causes i possibles conseqüències d'aquest augment.

Un preu que no para de pujar: l'impacte en el mercat

L'oli d'oliva verge extra (AOVE), juntament amb altres varietats com l'oli d'oliva verge, ha tornat a patir un augment en el seu preu. Segons els experts, el cost en origen, és a dir, el preu que els agricultors reben pel seu producte, és un dels factors clau.

La llei d'oferta i demanda juga un paper fonamental en aquest escenari tan canviant. Durant octubre i novembre, l'oferta va ser més gran del que s'esperava, però la demanda es va mantenir estable, cosa que va provocar una caiguda dels preus notable. No obstant això, aquest descens sembla haver tocat fons.

Antonio Velasco, un dels socis fundadors de Quaryat Dillar, una almàssera de Granada, ha assenyalat que encara que els preus van caure anteriorment, ja es comença a notar un repunt. Però no s'espera que aquests increments siguin tan dràstics com en anys anteriors, encara que sí moderats.

La influència del clima en el futur de l'oli d'oliva

El clima també està jugant un paper crucial en tot això, la falta de pluges aquest hivern ha estat un factor determinant en les previsions per a la pròxima collita. Eduardo Martín, secretari d'ASAJA a Sevilla, ha explicat que l'hivern sec està afectant la recuperació dels oliverars. "L'oliverar s'ha de reposar", va apuntar Martín, suggerint que això podria portar a un augment en els preus en els pròxims mesos.

Malgrat la pujada, la situació sembla més controlada que en anys anteriors, quan l'escassetat de pluges va afectar greument la producció. Aquest nou cicle de collites podria portar una certa normalització, però no sense que els preus es vegin lleugerament incrementats. Els pròxims mesos seran claus per veure com s'estabilitzen els valors de l'oli d'oliva i quin impacte tindrà en els consumidors.