Ni targeta, ni cartilla: el botó secret del caixer automàtic que podries necessitar

En un món on la tecnologia avança sense fre, els mètodes de pagament evolucionen constantment. Les targetes de crèdit, els pagaments mòbils i les transferències digitals han guanyat terreny en el dia a dia. No obstant això, els diners en efectiu continuen sent els preferits per moltes persones.

Segons dades del Banc d'Espanya, el 59% de la població encara els fa servir en compres presencials. Això implica que l'ús de caixers automàtics continua sent imprescindible. Però el que molts desconeixen és que aquests dispositius poden convertir-se en un focus de riscos si no es prenen certes precaucions.

La tecla que pot protegir-te d'un frau si la prems

Retirar diners d'un caixer sembla una acció quotidiana i sense complicacions. No obstant això, hi ha múltiples formes en què els delinqüents poden aprofitar-se dels usuaris distrets. Els fraus han evolucionat amb tècniques cada vegada més sofisticades, com la instal·lació de 'skimmers' (dispositius per robar la informació) o la manipulació de teclats per obtenir contrasenyes.

Una de les estratègies més comunes dels estafadors és col·locar dispositius a la ranura del caixer per copiar les dades de la targeta. També fan servir càmeres ocultes que graven la clau d'accés mentre l'usuari introdueix el seu PIN. Un altre mètode freqüent és el "card trapping", on els lladres bloquegen l'expulsió de la targeta i després la recuperen per fer compres fraudulentes.

Per evitar ser víctima d'aquests enganys, els experts en seguretat bancària recomanen prémer sempre el botó de "cancel·lar" després de finalitzar l'operació. Aquest simple gest interromp qualsevol procés no autoritzat i minimitza els riscos. Encara que sembli insignificant, pot ser la diferència entre una transacció segura i un possible robatori d'informació.

La importància del rebut i altres precaucions

Un altre detall que sovint passa desapercebut és el rebut que emeten els caixers. Encara que molts el consideren irrellevant, conté informació sensible, com el saldo disponible o els últims moviments. Llançar-lo sense cura pot permetre que algú més accedeixi a aquestes dades i les facin servir amb males intencions.

Per això, es recomana no imprimir-lo si no és necessari i, en el seu lloc, revisar les transaccions a través de l'aplicació bancària. Això no només protegeix la privacitat de l'usuari, sinó que també redueix el malbaratament de paper.

A més, mai s'ha d'acceptar ajuda de desconeguts en operar un caixer. En alguns casos, els estafadors es fan passar per persones amables disposades a assistir usuaris amb problemes tècnics. No obstant això, la seva veritable intenció és obtenir accés al compte o fins i tot robar diners directament.

En definitiva, prendre petites precaucions com prémer "cancel·lar", cobrir el teclat en introduir el PIN i evitar imprimir rebuts innecessaris pot marcar la diferència en la seguretat financera. Amb la creixent sofisticació dels fraus, estar alerta és més important que mai.