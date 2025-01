Ni Mercadona, ni Lidl: Aquest supermercat català té les botigues més agradables

Anar a comprar i sentir-te a gust és quelcom indispensable. Segur que en alguna ocasió t'has oblidat coses importants a la llista de la teva compra només pel fet de no ubicar-te a la botiga. Coses desordenades, que canviïn molt d'ubicació o espais petits, solen ser males companyies per a la compra.

Per això, des de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), han analitzat quins són els supermercats més agradables d'Espanya. Una vegada més, són els clients els que parlen i els que deixen clar que anar a fer la compra és molt més que això. Sentir-se còmode a l'espai en què la fas i anar en sintonia amb els productes que trobes són requisits indispensables.

En aquest sentit, segons l'OCU, els millors supermercats en aquest sentit són Esclat, Hipercor i Bonpreu. L'enquesta, que va comptar amb la participació de gairebé 4.900 consumidors, va avaluar diversos aspectes. Un exemple van ser la qualitat dels productes, la varietat, els preus i l'atenció al client.

El que més valoren els clients

Esclat i BonPreu van obtenir les puntuacions més altes, reflectint així la satisfacció dels clients amb la seva oferta i servei. Per la seva banda, Hipercor també va destacar per la seva àmplia gamma de productes i la qualitat del seu servei. Els consumidors valoren especialment la qualitat dels productes frescos, com fruites, verdures, carns i peixos.

Esclat i BonPreu destaquen per la seva aposta per productes locals i de proximitat, cosa que garanteix frescor i sabor. Hipercor, per la seva banda, manté alts estàndards en la seva selecció de productes prèmium. Un dels aspectes que més influeixen en la percepció d'una botiga com "agradable" és l'atenció del personal.

A Esclat i BonPreu, els clients destaquen l'amabilitat i disponibilitat dels empleats, cosa que crea un ambient acollidor. Hipercor, amb el seu enfocament en el servei al client propi d'El Corte Inglés, també rep valoracions positives per la seva atenció personalitzada. El disseny i la distribució dels supermercats juguen un paper clau en l'experiència de compra.

Esclat i BonPreu aposten per espais amplis, ben il·luminats i amb passadissos ben organitzats. Hipercor, paral·lelament, ofereix un entorn més exclusiu i espaiós, cosa que redueix la sensació d'angoixa en comparació amb altres cadenes més massificades. L'eficiència a les caixes és un altre punt fort, així com l'àmplia oferta de productes.

Altres aspectes millor valorats

BonPreu i Esclat inclouen moltes referències de marques pròpies i productes ecològics, cosa que és molt valorada pels consumidors que busquen opcions saludables. Hipercor ofereix una gran varietat de marques nacionals i internacionals, atraient aquells que busquen productes gurmet o exclusius. Un entorn net i ben cuidat és essencial per a una experiència de compra agradable.

Els tres supermercats obtenen altes puntuacions en aquest aspecte, ja que els seus establiments mantenen alts estàndards d'higiene i ordre. Així doncs, es pot confirmar que Esclat, BonPreu i Hipercor aconsegueixen ser els supermercats més agradables gràcies a una combinació de diversos factors. Tot això superant altres grans competidors en la percepció dels consumidors.