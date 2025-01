'Quan la portareu?': Els clients de Mercadona volen provar les seves postres virals

Mercadona ha llançat la seva tarta de formatge congelada, un producte que ha despertat gran expectació entre els clients. Amb una textura cremosa i un sabor intens, aquesta tarta promet convertir-se en un imprescindible per als amants de les postres. No obstant això, molts consumidors han mostrat la seva impaciència a les xarxes socials en no trobar-la encara a les seves botigues habituals.

Una tarta amb un interior cremós i llesta en minuts

Aquesta tarta de formatge congelada de Mercadona té un pes de 880 grams i un preu de 10 euros. Està pensada per compartir, ja que es pot dividir en unes 10 racions, cosa que la converteix en una opció ideal per a reunions o celebracions. El seu interior és suau i cremós, amb l'equilibri perfecte entre dolçor i el característic sabor del formatge.

Per gaudir-la en la seva millor versió, és important seguir el mode de descongelació recomanat. En refrigeració, cal deixar-la 12 hores abans del seu consum, i és recomanable esperar 30 minuts a temperatura ambient per millorar la seva textura. Si es descongela directament fora de la nevera, el procés pren aproximadament 8 hores.

Un cop descongelada, es pot conservar a la nevera durant cinc dies, cosa que permet planificar el seu consum sense presses. Això sí, és important no tornar a congelar-la per mantenir la seva qualitat i cremositat. Aquestes indicacions asseguren que la tarta mantingui intacte el seu deliciós sabor fins al moment de servir-la.

La seva preparació és senzilla, sense necessitat de forn ni ingredients addicionals. Només cal esperar que arribi a la temperatura ideal i gaudir de la seva textura i sabor en cada mos.

Els clients pregunten a les xarxes per l'arribada de la tarta

L'èxit d'aquesta tarta ha estat tal que molts clients han recorregut a les xarxes socials per preguntar per la seva disponibilitat. Un usuari, @Carlos_salado9, va preguntar directament a Mercadona a X quan arribaria als pobles de Ciudad Real. La resposta de la cadena va ser clara: "Estem treballant perquè arribi el més aviat possible", per la qual cosa ja només és qüestió de temps.

Aquest tipus de consultes reflecteixen l'alta demanda de la tarta, cosa que ja va passar amb altres productes de rebosteria de Mercadona. La cadena ha apostat en els últims anys per oferir opcions de postres congelats que imiten les receptes casolanes, facilitant la seva preparació sense perdre qualitat. Amb aquesta tarta de formatge, Mercadona segueix la tendència d'acostar receptes tradicionals a les llars de manera còmoda i accessible.

Per a aquells que busquen donar-li un toc especial, aquesta tarta de formatge és molt versàtil. Es pot servir amb melmelada de fruits vermells, mel, xarop de caramel o fins i tot amb xocolata fosa. També es pot afegir un toc cruixent amb ametlles laminades o galetes esmicolades.

A més, combinar-la amb una bola de gelat de vainilla o un cafè acabat de fer pot convertir qualsevol berenar en un autèntic caprici. Aquesta tarta no només és una opció ràpida i senzilla, sinó que també permet personalitzar-la segons els gustos de cada comensal.

Mentre Mercadona segueix treballant perquè aquest producte arribi a totes les seves botigues, els clients esperen amb ànsia la seva arribada. Té una textura cremosa, un sabor deliciós i és molt fàcil de preparar. Aquesta tarta té tots els ingredients per convertir-se en una de les postres estrella de la cadena.

