Ni tarjeta, ni cartilla: el botón secreto del cajero automático que podrías necesitar

En un mundo donde la tecnología avanza sin freno, los métodos de pago evolucionan constantemente. Las tarjetas de crédito, los pagos móviles y las transferencias digitales han ganado terreno en el día a día. Sin embargo, el dinero en efectivo sigue siendo el preferido por muchas personas.

Según datos del Banco de España, el 59% de la población aún lo utiliza en compras presenciales. Esto implica que el uso de cajeros automáticos sigue siendo imprescindible. Pero lo que muchos desconocen es que estos dispositivos pueden convertirse en un foco de riesgos si no se toman ciertas precauciones.

La tecla que puede protegerte de un fraude si la pulsas

Retirar dinero de un cajero parece una acción cotidiana y sin complicaciones. No obstante, existen múltiples formas en las que los delincuentes pueden aprovecharse de los usuarios distraídos. Los fraudes han evolucionado con técnicas cada vez más sofisticadas, como la instalación de 'skimmers' (dispositivos para robar la información) o la manipulación de teclados para obtener contraseñas.

Una de las estrategias más comunes de los estafadores es colocar dispositivos en la ranura del cajero para copiar los datos de la tarjeta. También utilizan cámaras ocultas que graban la clave de acceso mientras el usuario introduce su PIN. Otro método frecuente es el "card trapping", donde los ladrones bloquean la expulsión de la tarjeta y luego la recuperan para hacer compras fraudulentas.

Para evitar ser víctima de estos engaños, los expertos en seguridad bancaria recomiendan pulsar siempre el botón de "cancelar" después de finalizar la operación. Este simple gesto interrumpe cualquier proceso no autorizado y minimiza los riesgos. Aunque parezca insignificante, puede ser la diferencia entre una transacción segura y un posible robo de información.

La importancia del recibo y otras precauciones

Otro detalle que a menudo pasa desapercibido es el recibo que emiten los cajeros. Aunque muchos lo consideran irrelevante, contiene información sensible, como el saldo disponible o los últimos movimientos. Tirarlo sin cuidado puede permitir que alguien más acceda a estos datos y los utilice con malas intenciones.

Por eso, se recomienda no imprimirlo si no es necesario y, en su lugar, revisar las transacciones a través de la aplicación bancaria. Esto no solo protege la privacidad del usuario, sino que también reduce el desperdicio de papel.

Además, nunca se debe aceptar ayuda de desconocidos al operar un cajero. En algunos casos, los estafadores se hacen pasar por personas amables dispuestas a asistir a usuarios con problemas técnicos. Sin embargo, su verdadera intención es obtener acceso a la cuenta o incluso robar dinero directamente.

En definitiva, tomar pequeñas precauciones como pulsar "cancelar", cubrir el teclado al introducir el PIN y evitar imprimir recibos innecesarios puede marcar la diferencia en la seguridad financiera. Con la creciente sofisticación de los fraudes, estar alerta es más importante que nunca.