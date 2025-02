Ni Primaprix, ni Action: aquest és el supermercat que té l'oli d'oliva més barat

Des de fa ja temps, comprar oli d'oliva verge extra a un preu accessible s'ha convertit en un desafiament per als consumidors. La qualitat de l'oli, conegut pels seus beneficis per a la salut, s'ha tornat cada cop més car a causa de diversos factors. Tanmateix, després de les grans pujades de fa uns mesos, ara és cada cop més habitual trobar ofertes molt interessants.

La plataforma Chollometro, especialitzada en promocions i ofertes, n'ha publicat una que ha cridat l'atenció de molts consumidors. I és que es pot comprar la garrafa de cinc litres d'oli d'oliva verge extra de la marca Coosur per només 24 euros. Això es tradueix en un 40% menys del que costaria normalment.

Aquest preu, que representa una rebaixa significativa davant dels 40 euros que es paguen habitualment, equival a uns 4,80 euros per litre. Un cost molt més assequible, comparat amb els preus actuals del mercat. Aquesta oferta està disponible al supermercat Covirán i es mantindrà vigent fins al pròxim 8 de febrer.

Covirán planta cara als grans supermercats amb el seu oli

Amb aquesta oferta, Covirán es posiciona aquests dies com una competència directa davant d'altres supermercats més populars com Mercadona o Carrefour. Tanmateix, aquesta rebaixa en particular sembla ser l'excepció al mercat. I és que tothom ha notat un fort augment en el preu de l'oli d'oliva verge extra en els últims mesos.

D'acord amb les dades més recents, el preu de l'oli ha augmentat més d'un 40% en l'últim any. El que ha generat una evident preocupació tant en productors com en consumidors. L'encariment de l'oli respon a diverses causes, sent una de les més significatives la reducció de la collita d'olives a les principals zones productores d'Espanya.

Especialment a causa de les males condicions climàtiques. Les sequeres prolongades, les altes temperatures i les pluges irregulars han afectat greument la producció d'olives. Tot això ha derivat en una menor disponibilitat d'oli d'oliva.

L'oli d'oliva seguirà sent car

A més, les despeses de producció s'han incrementat per l'augment en els preus de l'energia i dels inputs agrícoles, com els fertilitzants i el combustible. A això s'hi suma la forta demanda internacional, ja que és molt apreciat en mercats com l'estatunidenc o l'europeu. Aquesta alta demanda, combinada amb una oferta limitada, ha provocat un augment dels preus al mercat global.

La situació de l'oli d'oliva verge extra ha portat molts consumidors a buscar ofertes com la de Covirán. Però també a replantejar-se si aquest augment en els preus és una tendència temporal o si ha arribat per quedar-se. Mentrestant, els experts en el sector adverteixen que les collites del pròxim any podrien seguir estant afectades per les mateixes condicions climàtiques desfavorables.