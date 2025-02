Ni Primark, ni Lefties: La nova cadena de roba amb preus de mercat que arrasa

Com si fos poca l'oferta de botigues actual a Espanya, apareix una nova marca en acció. I ho fa com a clara competència d'altres més conegudes i populars entre els compradors. Després de Saragossa, Madrid és la nova ciutat que li donarà la benvinguda, si bé podria obrir per tota Espanya en els pròxims anys.

Es tracta de Half Price, una botiga molt coneguda internacionalment, que recentment ha anunciat l'obertura del seu segon establiment a Espanya. Concretament, al centre comercial Oasiz Madrid, a Torrejón de Ardoz. La marca, coneguda en països com Polònia, Romania i Eslovàquia, destaca per oferir productes de grans dissenyadors i marques internacionals a preus reduïts.

Tot això gràcies al seu model de venda basat en l'oferta de productes d'inventaris o temporades passades. A la seva nova botiga, els clients poden trobar articles de luxe a preus molt més assequibles que a les botigues convencionals. Entre les marques disponibles s'inclouen Ralph Lauren, Hunter, Levi's, Valentino i Quicksilver.

L'atractiu i oferta de Half Price

Això permet als compradors accedir a productes d'alta gamma sense haver de gastar una fortuna. La botiga de Half Price ocupa gairebé 5.000 m2 i està dividida en diverses seccions, amb roba per a homes, dones i nens. Així com calçat, accessoris, productes de bellesa, articles per a la llar i esports.

Aquesta varietat assegura que els visitants puguin trobar productes de qualitat en diferents categories. Convertint Half Price en una opció atractiva per a diferents tipus de compradors. La ubicació de la botiga a Oasiz Madrid no és casual.

Aquest centre comercial és conegut per oferir una experiència integral de compres, oci i gastronomia. Amb més de 250.000 metres quadrats d'espai, no només compta amb botigues de moda com Adidas, Desigual, Mango i Nike Outlet. Si no, també amb una variada oferta d'entreteniment.

Un lloc perfecte per a Half Price

El centre comercial també destaca pel seu entorn natural, amb més de 100.000 arbres i arbustos que creen un ambient relaxant i perfecte per passejar. A més, ofereix una àmplia varietat gastronòmica, que va des d'opcions fast food com McDonald's fins a propostes més internacionals. Un exemple és el restaurant italià IT Trattoria o el bufet tailandès Simply Thai.

L'arribada de Half Price a Madrid afegeix una nova dimensió a l'experiència de compres a la ciutat. Oferint luxe, qualitat i descomptes inigualables en un entorn dissenyat per al gaudi de tothom. Sens dubte, se'ls acumula la feina als amants de la moda al millor preu.