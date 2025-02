Arriba a Mercadona la novetat més esperada pels seus clients: per menys de 2 euros

Mercadona no deixa d'innovar en els seus supermercats. La cadena de Juan Roig sempre busca millorar l'experiència dels seus clients amb noves propostes. El seu objectiu és oferir productes i serveis que s'adaptin a les necessitats del dia a dia.

Seguint aquesta línia, la companyia ha posat en marxa un nou servei. En algunes de les seves botigues a Espanya, els clients ja poden gaudir de cafè recent molt per emportar. Aquesta novetat de Mercadona se suma a la seva aposta pels productes llestos per consumir.

Aquest servei de Mercadona encara està en fase de proves

Aquest servei encara està en fase experimental. Segons ha confirmat Mercadona a l'ABC, la nova màquina de cafè acabat de moldre es troba en aproximadament 50 botigues. La majoria d'elles estan a la província de València.

La companyia de Juan Roig considera aquest servei un “laboratori”. Així és com anomena Mercadona les proves que realitza abans d'expandir una novetat a tota la seva xarxa de supermercats. Si el resultat és positiu, la iniciativa podria arribar pròximament a més establiments.

La nova màquina permet preparar diferents varietats de cafè, adaptant-se als gustos de cada client. Entre totes les opcions disponibles es troben el cafè sol, amb llet, tallat o fins i tot caputxino, totes elaborades amb un sistema que mol el gra en el moment. Aquest procés garanteix un sabor més intens i una qualitat superior en comparació amb altres màquines automàtiques.

El preu de cada cafè varia en funció de l'opció triada. Els clients poden gaudir d'aquesta nova proposta des d'1,20 euros, mentre que les versions més elaborades arriben a un màxim d'1,80 euros. A més, el sistema de pagament és flexible, cosa que permet abonar la compra tant amb targeta com en efectiu, facilitant l'experiència als usuaris.

Un servei pensat per a la comoditat dels seus clients

Mercadona ha dissenyat aquest servei perquè sigui pràctic i ràpid. Els clients poden seleccionar la mida del got, afegir tapa i triar entre sucre o sacarina. També hi ha culleres disponibles per remenar el cafè.

Aquest sistema busca millorar l'experiència de compra a la cadena de supermercats regentada per Juan Roig. Amb la nova màquina, els clients poden emportar-se un cafè de qualitat sense perdre temps.

La implantació d'aquest servei dependrà del seu èxit a les primeres botigues. Mercadona analitzarà els resultats abans de decidir si amplia la proposta a la resta de botigues que té a tota Espanya i Portugal.

De moment, els clients de les botigues seleccionades poden gaudir d'aquesta novetat. Si la prova funciona bé, és possible que el servei s'estengui a altres províncies.