Gerro d'aigua freda per als clients d'El Corte Inglés: una notícia inesperada

El Corte Inglés és una de les cadenes comercials més importants d'Espanya. Els seus grans magatzems reben milers de clients cada dia, i la seva plataforma en línia ha guanyat molta popularitat. No obstant això, una recent filtració de dades ha generat gran inquietud entre els seus usuaris.

El problema ha estat confirmat per la mateixa companyia, que va notificar un accés no autoritzat a la seva base d'informació. Encara que asseguren haver pres mesures, l'incident ha posat en risc informació sensible dels seus consumidors. Ara, molts es pregunten què poden fer per protegir-se.

Una filtració que ja preocupa a molts

El passat 3 de març, El Corte Inglés va informar que havia estat víctima d'un atac informàtic, els ciberdelinqüents van accedir a dades identificatives i de contacte dels seus consumidors. Entre la informació filtrada es troben noms, cognoms, correus electrònics i números de telèfon. També es van veure compromesos els números de targeta de client utilitzats per a compres a la cadena.

Diferents mitjans especialitzats han revelat que aquesta base de dades ja estaria a la venda en fòrums de hacking. Un usuari d'una d'aquestes plataformes assegura haver obtingut prop de 12 milions de registres. Per 15.000 euros, qualsevol persona podria accedir a aquesta informació, la qual cosa representa un risc important, informa Food Retail.

Els ciberdelinqüents solen fer servir aquestes dades per cometre fraus i estafes. En molts casos, els afectats desconeixen que els seus detalls personals han estat emprats fins que reben càrrecs sospitosos o intents d'accés als seus comptes. Per això, és fonamental que els clients prenguin precaucions com més aviat millor.

Com protegir-se davant aquest tipus d'atacs

Especialistes en ciberseguretat han donat diverses recomanacions per minimitzar el risc. Una de les mesures més importants és canviar la contrasenya del correu electrònic vinculat al compte d'El Corte Inglés. Els experts aconsellen fer servir claus segures que combinin lletres majúscules, minúscules, números i símbols.

Un altre suggeriment és estar atents a moviments sospitosos en comptes bancaris o plataformes de pagament. Si es detecta algun intent de frau, és recomanable contactar immediatament amb l'entitat financera. A més, és important no respondre a correus electrònics sospitosos que demanin informació personal.

Des d'El Corte Inglés han assegurat que ja han pres mesures per reforçar la seguretat i evitar nous atacs. No obstant això, les dades robades continuen circulant a Internet, per la qual cosa la millor protecció és la precaució de cada usuari.

Els delictes cibernètics han crescut en els últims anys, i aquest tipus de filtracions poden tenir conseqüències greus. És important que els usuaris siguin conscients dels riscos i prenguin mesures per protegir els seus detalls personals. Actuar amb rapidesa pot evitar problemes majors.