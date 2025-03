El bitllet que ja no accepten a Target ni a Walmart i no ho sabies

Des de l'1 de desembre de 2024, algunes de les cadenes més grans dels Estats Units, com Target, Walmart i Costco, van implementar una nova política que podria afectar molts consumidors. Aquests comerços ja no accepten bitllets de dòlar danyats, especialment aquells amb talls o decoloracions significatives.

La mesura, que va ser adoptada per millorar la seguretat financera i combatre la falsificació, ha causat sorpresa en molts. Si alguna vegada has pagat amb bitllets una mica deteriorats, és possible que t'hagis preguntat si això afectarà les teves compres en aquestes botigues.

Per què aquesta decisió de Target?

La principal raó darrere d'aquest canvi és la lluita contra l'augment de bitllets falsificats. En un esforç per preservar la integritat del sistema monetari, les autoritats han sol·licitat a les grans cadenes de retail que endureixin les seves polítiques sobre els bitllets en mal estat.

Els bitllets amb talls o decoloracions poden ser més difícils de verificar, cosa que fa que sigui més fàcil que els falsificadors els utilitzin. A més, els bitllets deteriorats o danyats podrien no passar els mètodes d'autenticació que les empreses utilitzen per verificar la seva legitimitat.

Quins bitllets no accepten a Walmart i Target?

Bitllets esquinçats o tallats: Si el bitllet té talls visibles o està esquinçat, no s'acceptarà.

Bitllets decolorats: Aquells bitllets que han perdut color a causa de l'exposició al sol o al desgast general tampoc seran acceptats.

Bitllets amb marques visibles: Si el bitllet té marques, taques o danys evidents, podria ser rebutjat.

Com t'afecta?

Si tens bitllets en mal estat, és recomanable que els portis al banc. Les entitats financeres estan equipades per canviar bitllets danyats per nous sense cap inconvenient. Així, evitaràs problemes al moment de pagar en botigues com Target, Walmart o Costco.

Què fer si no t'accepten un bitllet?

Si un caixer t'informa que el bitllet que intentes utilitzar no és acceptat a causa de la seva condició, podràs optar per pagar amb un altre mètode. També pots optar per canviar el bitllet al teu banc local, on generalment no posen objeccions.

A més de reduir la circulació de bitllets falsos, aquestes noves polítiques busquen fer més eficient la gestió de diners en efectiu dins de les botigues. La verificació dels bitllets serà més ràpida, i les transaccions seran més segures tant per al comerç com per als consumidors.

Alguns usuaris han expressat la seva preocupació. No obstant això, aquesta mesura és part d'un esforç més gran per garantir que els diners en circulació siguin de qualitat i lliures de danys.

Tingues-ho en compte

Si acostumes a pagar amb bitllets que ja han vist millors dies, tingues en compte que Target, Walmart i Costco no els acceptaran. Assegura't de revisar l'estat dels teus diners abans de sortir a fer compres o, en defecte, acudeix al teu banc per canviar-los.