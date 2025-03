Kroger colpeja Sam's Club: Comunicat urgent als Estats Units!

Kroger, un dels principals competidors en el mercat de supermercats dels Estats Units, està prenent accions directes per desafiar Sam's Club. Aquest moviment va més enllà de competir en preus: amb la seva recent campanya "Elite Ate" Snack Bracket, Kroger ha decidit enfrontar-se a Sam's Club en un terreny clau: els snacks. Però, com està intentant Kroger guanyar terreny davant la competència de Sam's Club?

La nova campanya de Kroger: "Elite Ate" Snack Bracket

El 20 de març, Kroger va llançar la seva promoció "Elite Ate" Snack Bracket, una campanya inspirada en el popular torneig de bàsquet March Madness. En lloc d'equips esportius, els consumidors voten pels seus snacks preferits. La campanya inclou una selecció de productes de marques pròpies com Private Selection i Simple Truth, totes conegudes per la seva qualitat.

L'objectiu de Kroger amb aquesta promoció és clar: guanyar protagonisme en el mercat de snacks. Amb ofertes exclusives, receptes per a esdeveniments esportius i premis, Kroger està buscant que els consumidors triïn els seus productes com l'opció preferida per gaudir durant els esdeveniments socials i esportius. A més, Kroger està generant una experiència divertida per als seus clients, fent que la seva compra de snacks sigui més atractiva.

Per què els snacks?

Durant esdeveniments com March Madness, Super Bowl o qualsevol altre esdeveniment esportiu, els nord-americans consumeixen grans quantitats de refrigeris. Sam's Club ha estat un competidor fort en aquest segment, amb el seu model de vendes a l'engròs i preus competitius. No obstant això, Kroger està demostrant que no només vol competir en preus, sinó també en qualitat i experiència de compra.

L'oferta de snacks de Kroger inclou productes a l'engròs. Té el potencial d'atreure aquells que busquen comoditat i varietat en les seves compres. La campanya "Elite Ate" Snack Bracket permet a Kroger destacar-se no només en el que ven, sinó en com ho ven, creant una connexió més profunda amb els seus clients.

La competència amb Sam's Club

Sam's Club és un competidor formidable en el mercat dels magatzems de membresia. Amb el seu model de vendes a l'engròs, ha aconseguit captar milions de consumidors que busquen estalviar en compres grans. Els clients han de ser membres i comprar grans quantitats per aprofitar els preus baixos.

Kroger, en canvi, ofereix una experiència de compra més flexible. Les seves promocions com el "Elite Ate" Snack Bracket donen als clients l'oportunitat de gaudir d'ofertes exclusives sense necessitat de ser part d'un club de membresia.

A més, els consumidors no han de fer grans compres a l'engròs. Això pot ser un avantatge per a aquells que busquen productes més específics o no necessiten comprar en grans quantitats.

L'estratègia digital de Kroger

Un altre avantatge que Kroger té sobre Sam's Club és la seva presència digital. Amb la creixent popularitat de les compres en línia, Kroger ha fet un esforç important per millorar la seva plataforma digital. La possibilitat de realitzar compres en línia i triar entre recollir a la botiga o rebre productes a casa dona als clients més flexibilitat.

Sam's Club també té una opció de compres en línia, però el seu model de membresia limita l'accés a certs productes. Kroger, per la seva banda, està brindant una experiència de compra més accessible.