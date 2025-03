Arriba a El Corte Inglés el mític calçat que va usar Lady Di: còmode i per 25 euros

Durant diversos estius, la princesa Diana i el príncep Carles van gaudir de les seves vacances a Mallorca, sent rebuts al Palau de Marivent pels reis Joan Carles i Sofia. En aquests viatges, la família reial britànica aprofitava el sol, l'exquisida gastronomia local i la possibilitat de viure un estiu a l'aire lliure. Tot això, lluny del fred i la pluja característics del Regne Unit.

Diana de Gal·les, icona de la moda, optava en aquests dies de descans per un estil relaxat i sofisticat. Les seves eleccions de vestuari incloïen pantalons fluids amb bruses, bermudes amb samarretes i faldilles llapis combinades amb camises. Ara bé, si hi havia alguna cosa que enamorava a tothom, eren unes sabates senzilles, còmodes i amb molta elegància.

I ara, diverses dècades després, les sabates de taló que la princesa va popularitzar als anys 80 han tornat amb força el 2025. Entre les fotografies destaca una imatge de Lady Di asseguda a les escales de Marivent amb el príncep Harry en braços. Allà, la princesa llueix una faldilla llapis vermella amb una camisa blanca i unes sabates tipus ballarina amb un taló discret i punta lleugerament afilada.

Un calçat que va popularitzar Lady Di

Aquest calçat, en la seva època, era el preferit de moltes àvies per la seva comoditat i estil atemporal. Actualment, torna a ser una opció molt sol·licitada en el món de la moda. En un moment en què les sabates planes dominen les tendències, aquest disseny es converteix en l'alternativa ideal.

Sobretot per a aquells que busquen guanyar alguns centímetres sense renunciar a la comoditat. Marques de moda assequibles han incorporat versions modernes d'aquest calçat a les seves col·leccions. Tot això fabricant-los en materials com el cuir de napa extrasuau i en tons versàtils per al dia a dia.

Per a aquells que desitgin replicar l'estil de Diana sense gastar una fortuna, Hipercor ofereix una opció molt similar a la que la princesa va lluir a Mallorca el 1987. Es tracta d'unes ballarines amb taló realitzades en napa, disponibles en la seva col·lecció de primavera per només 25 euros. Aquestes sabates són ideals per combinar tant amb faldilles com amb pantalons i reflecteixen l'elegància atemporal que caracteritzava Lady Di.

La moda sempre torna

El retorn d'aquesta tendència demostra que la moda sempre troba formes de reinventar-se i retre homenatges a les grans icones d'estil. De fet, no és la primera vegada que els models de Lady Di es repliquen amb el pas dels anys. La seva comoditat i elegància els fan perfectes per a qualsevol època.

En aquesta ocasió, Hipercor ha apostat per unes sabates estil ballarina que s'ajusten a la perfecció al que moltes clientes busquen. I és que anar a la moda sense deixar-se una fortuna en l'intent és possible. Lluir-les com Lady Di, ja és un altre nivell.