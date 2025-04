Gerro d'aigua freda per Amancio Ortega, propietari d'Inditex: els números no menteixen

Males notícies per a Amancio Ortega, un dels homes més poderosos i rics del món. El fundador d'Inditex, que engloba marques tan famoses com Zara, Bershka o Massimo Dutti, ha patit una caiguda en la seva posició del rànquing de les persones més riques del planeta.

El 2024, Amancio Ortega descendia del lloc 14 al 16. I, encara que això no el deixa fora de l'elit mundial, sí que reflecteix com l'auge dels empresaris tecnològics ha afectat la seva fortuna.

Amancio Ortega cau en la llista dels més rics del món

Amancio Ortega continua sent, amb gran diferència, l'home més ric d'Espanya. Tot i haver caigut en el rànquing global, el seu patrimoni continua sent impressionant. Amb 14.200 milions més en els últims 12 mesos, el propietari de Zara continua collint grans beneficis gràcies a la seva participació majoritària a Inditex, amb el 59,3% de les accions.

Malgrat aquesta millora en la seva fortuna, l'acceleració dels magnats tecnològics ha significat la pèrdua de dos llocs per a Amancio Ortega. I és que, a causa de l'entrada de diversos empresaris espanyols, ha passat a ocupar el lloc 16.

La gran fortuna d'Amancio Ortega continua sumant milions

La fortuna d'Amancio Ortega continua en augment, malgrat la caiguda en el seu lloc. Segons l'última actualització de la llista Forbes, la seva fortuna ascendeix a 10.800 milions de dòlars. Una xifra impressionant que continua col·locant-lo en el més alt de la piràmide econòmica espanyola.

A més, aquest any, Amancio Ortega rebrà més de 3.100 milions d'euros en dividends d'Inditex, gràcies a la seva alta participació en l'empresa tèxtil. No obstant això, aquesta notable suma no ha estat suficient per mantenir-lo en el top 14, on estava fins al 2024.

Elon Musk i Jeff Bezos, en el top dels milionaris

El veritable canvi en el rànquing de milionaris s'ha produït gràcies a l'ascens meteòric dels empresaris tecnològics. Elon Musk, fundador de Tesla i SpaceX, ha vist com la seva fortuna es duplicava el 2024, assolint els 468.000 milions de dòlars. Aquest impressionant augment el manté al cim del rànquing global per segon any consecutiu.

Per la seva banda, Jeff Bezos, el fundador d'Amazon, també està celebrant grans guanys. La seva fortuna ha assolit els 245.900 milions de dòlars, 69.000 milions més que l'any passat. Tot gràcies a l'augment dels beneficis d'Amazon, especialment en el sector de la computació en el núvol.

Bezos ha incrementat la seva riquesa a través del seu 8,8% de participació a Amazon, i la seva capacitat per diversificar les seves inversions. Com en la seva empresa espacial Blue Origin, que ha jugat un paper important en el seu èxit financer.

No obstant això, malgrat la seva caiguda en el rànquing, Amancio Ortega continua sent una figura clau en l'economia mundial. El seu èxit amb Inditex no ha fet més que consolidar la seva fortuna al llarg dels anys. Si bé l'ascens dels magnats tecnològics ha alterat les posicions dels milionaris, continua sent una de les persones més influents en el món dels negocis.