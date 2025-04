Target colpeja Aldi i Walmart: Comunicat urgent sobre el preu dels ous!

Els preus dels ous als Estats Units han augmentat considerablement en els últims mesos i s'espera que la tendència continuï a causa de la inflació que pateix el país. L'augment de fins a un 40% en els preus dels ous ha obligat els consumidors americans a comparar preus entre cadenes de supermercats als Estats Units. Però, on es poden trobar els preus més baixos per adquirir una dotzena d'ous? A continuació, t'expliquem què diuen els experts sobre les opcions més econòmiques.

Comparativa de preus entre les grans cadenes de supermercats dels Estats Units: Target guanya

Segons un estudi realitzat per GoBankingRates, Target es porta la davantera pel que fa a preus d'ous. A les seves botigues, la dotzena d'ous es ven a $5.79: aquesta xifra és la més baixa en comparació amb altres cadenes importants. Walmart ofereix el mateix producte a $5.80 i Aldi, la cadena alemanya també coneguda pels seus preus baixos, ven la dotzena d'ous per $5.97, un preu una mica més alt.

Aquest estudi ressalta les diferències de preus entre les principals cadenes en un moment en què els consumidors busquen estalviar en les seves compres diàries. Els preus varien, però sembla que Target és l'opció més assequible per a aquells que busquen ous a un preu més baix.

Les cadenes més cares del mercat

L'anàlisi també revela que algunes cadenes estan venent ous a preus més alts que la mitjana nacional. El preu mitjà d'una dotzena d'ous als Estats Units és de $5.60. Segons GoBankingRates, Publix lidera la llista de les cadenes més cares, amb un preu de $6.16 per una dotzena d'ous.

Meijer també es troba per sobre del preu mitjà, venent la dotzena a $5.79. Aquest augment de preus està vinculat a una sèrie de factors econòmics, inclosos els efectes de la grip aviària i la inflació, que continuen afectant els costos de productes bàsics. Malgrat això, els compradors poden trobar opcions més accessibles en supermercats com Target i Walmart.

Impacte de la inflació en els preus dels ous

Segons dades del Departament d'Agricultura dels Estats Units (USDA), es preveu que els preus dels ous continuïn augmentant durant aquest any, amb un increment estimat de més del 40%. Això es deu, en gran part, a la propagació de la grip aviària, que ha afectat la producció d'ous a tot el país. La inflació també ha jugat un paper important en aquest augment de preus, la qual cosa ha provocat que els consumidors es vegin obligats a comparar preus més detingudament.

Malgrat aquests desafiaments, les opcions per estalviar en la compra d'ous estan disponibles. Amb el preu dels aliments en augment, molts consumidors estan recorrent a cadenes com Walmart, Aldi i Target per trobar productes més barats i mantenir els seus pressupostos sota control.