Ni llom ni filet: Aquesta carn de Mercadona arrasa i la compren els xefs Michelin

Mercadona continua sorprenent els seus clients amb productes que s'adapten a les tendències culinàries més actuals. En aquesta ocasió, la cadena de supermercats ha llançat un article que ha generat gran interès entre els consumidors. Aquest producte, ideal per a aquells que busquen sabors intensos, ha estat ben rebut per la seva combinació de qualitat, sabor i facilitat de preparació.

Sabor únic amb un toc picant

El producte llançat per Mercadona ofereix una proposta interessant per als amants del menjar amb un toc picant. Es tracta d'una costella de porc preparada a l'estil Tex-Mex, que destaca pel seu sabor característic i especiat. Aquesta versió de costella no només és saborosa, sinó que ofereix la possibilitat de gaudir d'un plat deliciós a casa, sense la necessitat de passar hores a la cuina.

La costella té una barreja d'espècies que li atorguen un toc picant, ideal per a aquells que gaudeixen de sabors intensos. Aquesta combinació d'ingredients dona com a resultat una carn tendra, sucosa i amb un sabor profund, que fa que cada mos sigui una experiència culinària. La possibilitat de gaudir d'aquest sabor autèntic sense sortir de casa la converteix en una opció atractiva per a aquells que busquen alguna cosa diferent.

El que fa encara més convenient aquest producte és la seva facilitat de preparació. En lloc d'haver de marinar la carn o preparar una salsa complexa, aquesta costella ve llesta per cuinar. Amb opcions de preparació tant al forn com a fregidora d'aire, s'adapta a les necessitats d'aquells que tenen poc temps.

Aquest tipus de producte és ideal per a sopars ràpids o per compartir amb amics i família en una reunió. La costella es pot preparar en pocs minuts, permetent gaudir d'un plat saborós sense complicacions. A més, el seu format en safata de 500 grams és perfecte per adaptar-se a diferents mides de famílies o grups.

Preparació fàcil i resultats perfectes

Si es prefereix cuinar la costella al forn, n'hi ha prou amb preescalfar l'aparell a 180 °C durant 10 minuts. Després, es treu la costella de l'envàs i es forneja durant 25 a 30 minuts, cosa que assegura una carn tendra i sucosa. Aquesta opció és ideal per a aquells que prefereixen el procés tradicional i desitgen gaudir d'una costella amb un toc de daurat a la seva superfície.

Una altra opció més ràpida i moderna és utilitzar la fregidora d'aire. Per a això, només cal preescalfar la fregidora a 180 °C durant 5 minuts, col·locar la costella a la safata i cuinar-la durant 16-18 minuts. Aquesta tècnica és perfecta per a aquells que tenen poc temps, però volen gaudir d'un menjar deliciós i ben cuinat.

Ambdues opcions de preparació asseguren que el producte mantingui el seu sabor i textura, independentment de la forma de cocció escollida. La facilitat d'ús i la versatilitat en els mètodes de preparació fan que aquesta costella sigui una opció pràctica per al dia a dia. A més, el seu sabor únic i picant permet que sigui el plat principal d'un àpat, sense necessitat de complexitat en la preparació.

Aquest producte té un preu de 3,90 euros, cosa que el converteix en una opció molt assequible per a aquells que busquen gaudir d'un bon àpat sense gastar massa. Mercadona continua demostrant el seu compromís d'oferir productes de qualitat a preus competitius, adaptant-se a les necessitats dels seus clients i oferint alternatives saboroses i fàcils de preparar.

