Amancio Ortega ho torna a fer: gerro d'aigua freda d'Inditex a aquesta coneguda ciutat

Inditex segueix endavant amb la seva reestructuració i pren decisions que afecten directament els seus clients a Espanya. La companyia se centra a optimitzar la seva xarxa de botigues, cosa que ha portat al tancament de diversos establiments en diverses ciutats. Aquesta estratègia forma part d'un pla més ampli de la multinacional, per concentrar els seus recursos a les grans ciutats.

L'impacte d'aquestes decisions s'està fent sentir en llocs que històricament han estat considerats punts clau per a les marques del grup. En aquest context, una capital de Castella i Lleó ha estat la darrera víctima d'aquestes mesures. I és que el grup fundat per Amancio Ortega ha decidit tancar una de les principals botigues de Lleó, deixant a molts clients orfes.

Inditex anuncia el tancament d'una coneguda botiga a Lleó

El tancament de la botiga Oysho a Lleó el pròxim 28 d'abril s'engloba dins de l'estratègia d'Inditex de reduir establiments físics. El gegant de la moda aposta per les vendes en línia i per botigues grans a les principals ciutats d'Espanya.

Això ha portat a l'eliminació d'espais comercials en localitats on la rendibilitat no és tan alta. El tancament d'Oysho a Lleó se suma a altres decisions similars a Castella i Lleó. De fet, per allà el grup d'Amancio Ortega s'està concentrant a la ciutat de Valladolid, on les seves principals marques compten amb botigues.

De totes maneres, la companyia assegura que el tancament no està relacionat amb la rendibilitat de l'establiment. Més aviat engloba aquesta mesura en una reestructuració de la seva xarxa de botigues, tot i que el seu impacte és evident.

Per als empleats, les opcions de reubicació dins d'Inditex són una possible sortida. Quant als últims dies, de la botiga de Lleó, des de León Noticias assenyalen que no es contemplen descomptes especials. Tot el gènere que no es vengui serà traslladat a altres botigues.

Preocupació pel tancament de botigues d'Inditex

El tancament d'Oysho no és una cosa nova per a Castella i Lleó. El mes de gener de 2023, Inditex va tancar la seva botiga a El Rosal de Ponferrada, una altra important ciutat que s'ha quedat orfe. I igual que a Lleó, els treballadors també van enfrontar molta incertesa, encara que se'ls va oferir la possibilitat de reubicar-se.

En altres localitats, com Burgos o Pontevedra, també s'han donat casos similars. A Burgos, per exemple, la botiga de Massimo Dutti va tancar després de més de 20 anys d'activitat, afectant un total d'11 treballadors. El tancament d'aquest establiment s'uneix a altres tancaments de botigues del mateix grup a la ciutat, cosa que reflecteix l'impacte de la reestructuració d'Inditex.

Malgrat els canvis, Amancio Ortega i Inditex segueixen liderant el sector tèxtil a tot el món. Les decisions que està prenent, encara que difícils per a algunes ciutats i per als seus empleats, són part d'una estratègia a llarg termini. A la recerca d'una major rendibilitat, els tancaments demostren que no totes les ubicacions entren en els plans de futur de l'empresa.