Felicitats per al Banc Sabadell i Josep Oliu: la notícia que els posa molt contents

El Banc Sabadell torna a situar-se al centre de l'actualitat econòmica. El seu president, Josep Oliu, observa amb atenció cada moviment del mercat, sabent que el que està en joc no és menor. Enmig del rebombori financer global, el rumb que ha pres el banc català és clar i ha portat un alleujament en les últimes hores.

Cal recordar que el BBVA fa mesos que va llançar amb una OPA hostil al Banc Sabadell, si bé aquest últim banc sembla que està guanyant la batalla. Recentment, Josep Oliu es va mostrar molt convençut que aquesta anava a fracassar. I, encara que el tema no està encara tancat, explica Crònica Global, l'escenari comença a somriure al Banc Sabadell.

Els inversors no ho tenen tan clar sobre l'OPA al Banc Sabadell

Des de principis de 2025, les accions del Sabadell cotitzen per sobre del preu ofert per BBVA en el seu intent d'absorció. El que va començar com una oferta temptadora, avui s'ha quedat clarament per sota del valor que el mercat atorga al banc català. Aquesta diferència ha anat creixent a mesura que es van conèixer els resultats de 2024 i les polítiques de dividends d'ambdues entitats.

Els missatges llançats pels equips directius també han influït en la percepció dels inversors. En el cas del Banc Sabadell, el to ha estat ferm: l'entitat té fortalesa pròpia i no necessita cedir a una operació gens atractiva. I, segons el mitjà citat, podria ser una opinió més que compartida entre els inversors.

Abans de l'estiu passat, molts fons institucionals semblaven disposats a acceptar la proposta de BBVA. No obstant això, amb el pas dels mesos, aquesta posició ha fet un gir radical. Ara, la majoria dels grans actors del mercat prefereixen mantenir la seva confiança en el Banc Sabadell, assegura Crònica Global.

La tempesta aranzelària agita el tauler borsari

La recent decisió del govern dels Estats Units d'implantar nous aranzels ha desfermat una onada d'inestabilitat global. La por a una recessió o fins i tot a una estanflació ha provocat un desplom a les borses. El sector bancari, especialment exposat a aquestes tensions, ha patit amb força.

En tan sols tres dies, tant el BBVA com el Banc Sabadell han caigut a la Borsa. Dilluns, les accions del banc català van arribar a desplomar-se. Per la seva banda, BBVA va moderar les seves pèrdues, encara que va seguir en números vermells.

En general, va ser una jornada complicada als mercats, que podria tenir conseqüències directes també per al Banc Sabadell. Encara que els preus es van ajustar amb el pas de la jornada, la incertesa va calar profundament entre els inversors institucionals. La volatilitat va fer evident que el context econòmic és ara molt més hostil que fa uns mesos.

La gran pregunta és si és millor afrontar aquest entorn des d'una entitat més gran o des d'una més eficient i centrada. El BCE segueix apostant per la consolidació bancària, però el mercat ha començat a mostrar les seves reserves. Per ara, la postura del Banc Sabadell guanya força i Josep Oliu pot sentir-se recolzat pels inversors.