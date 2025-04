Sembla de luxe, però aquest perfum el té Dia i fa una olor meravellosa: arrasa

Amb el Dia de la Mare a prop, moltes persones estan buscant un regal especial que combini qualitat, elegància i un toc únic. En aquesta ocasió, Dia ha llançat una nova col·lecció de fragàncies que promet conquerir a molts gràcies a la seva varietat. Amb opcions per a tots els gustos, aquesta col·lecció s'ha convertit en una de les novetats més esperades de la temporada.

Fragàncies fresques i lluminoses per a aquesta primavera

Dia ha llançat tres fragàncies de tipus Eau de Toilette, dissenyades per brindar frescor i vitalitat durant tota la jornada. Presentades en flascons de 98 ml, cadascuna d'aquestes opcions té la seva pròpia personalitat i característiques. El preu és de 3,99 euros per cada fragància, sent una opció econòmica per a aquells que desitgen regalar alguna cosa especial sense gastar de més.

Coconut Paradise

Aquesta fragància és una barreja deliciosa de coco i pinya, amb un cor floral de gessamí i muguet. Aquestes notes es combinen després amb una base dolça de xocolata i vainilla. El flascó rosa reflecteix la frescor tropical i la feminitat de l'aroma, ideal per als dies assolellats i relaxats.

Exotic Vanilla

Amb una sortida de mantega i anís estrellat, aquesta fragància evoluciona cap a un cor làctic i un fons dolç de caramel i heliotrop. És una opció envoltant i reconfortant, perfecta per a aquells que gaudeixen dels aromes càlids i acollidors.

Oriental Flower

Aquest perfum comença amb notes especiades de bergamota i eucaliptus, seguides d'un cor floral de gessamí i flor de taronger. La base d'almísser i vetiver li dona un toc sofisticat i elegant, evocant la frescor de llocs exòtics.

Aquestes opcions fresques i florals són ideals per als dies de primavera, aportant un toc de frescor i energia en cada aplicació. La seva mida i preu accessible les converteixen en una excel·lent elecció tant per regalar com per gaudir personalment.

Perfums sofisticats i duradors per a un toc especial

La col·lecció de Dia també inclou tres Eau de Parfum, que ofereixen una experiència més intensa i duradora. Elaborades amb un 90% d'ingredients d'origen natural, aquestes fragàncies estan pensades per a aquells que busquen un toc més sofisticat i amb més presència. Estan disponibles en flascons de 100 ml amb estoig a 6,99 euros, la qual cosa segueix mantenint un preu assequible per a una fragància d'alta qualitat.

Enthusiasme

Aquesta fragància es destaca per la seva frescor, combinant la llimona i la poma verda amb un cor floral de rosa i gessamí. El toc de canyella i la base amaderada aporten profunditat, creant un perfum vibrant i ple de vitalitat, ideal per a qualsevol ocasió.

Éphèmere

Amb una obertura afruitada de pera i pebre rosa, aquesta fragància segueix amb un cor de cafè i ametlla. La seva base de vainilla i pàtxuli li dona un toc càlid i sofisticat, convertint-la en una opció perfecta per a aquells que busquen alguna cosa seductora i envoltant.

Hypnotique

Amb notes inicials de bergamota i grosella negra, aquesta fragància s'enriqueix amb iris, caramel i tuberosa. El seu fons d'ambre i vainilla aporta una sensualitat envoltant, perfecta per a dones segures de si mateixes que busquen una fragància única i poderosa.

Aquestes fragàncies més intenses són ideals per a aquells que desitgen un perfum durador que deixi una estela memorable. A més, la seva presentació en estoig les converteix en un regal perfecte per al Dia de la Mare, combinant elegància i funcionalitat. Estan disponibles en botigues físiques i en línia des de març, la qual cosa facilita la seva adquisició en qualsevol moment.

Preus i ofertes actualitzats el dia 10/04/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Noticies no es fa responsable dels possibles canvis