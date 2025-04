Comunicat urgent de Banc Sabadell als que fan servir el caixer: fes-ho sense falta

Banco Sabadell ha emès un comunicat important per a tots els seus clients que utilitzen els caixers automàtics. Un dels problemes més comuns és que la targeta quedi retinguda al caixer.

Això pot ocórrer per diverses raons, com mesures de seguretat o fallades tècniques. És fonamental saber com actuar en aquestes situacions per resoldre el problema de forma ràpida i segura.​

Què fer si la teva targeta es queda encallada al caixer? Banco Sabadell et dona un cop de mà

Mantén la calma, és normal sentir-se nerviós. Però és important actuar amb tranquil·litat.​ No t'allunyis del caixer, espera uns minuts per veure si la màquina retorna la targeta.

Si la targeta no és retornada, acudeix a l'oficina més propera per gestionar la seva recuperació. Pots demanar cita prèvia per agilitzar el procés. ​Apaga temporalment la teva targeta: Per a més seguretat, pots desactivar-la des de l'app de Banco Sabadell.

Accedeix al menú principal, selecciona "Targetes", tria la targeta corresponent, fes clic a "La meva targeta", "Bloqueig de targeta" i selecciona "Apagat temporal". Per últim, signa l'operació per confirmar. ​

Com retirar diners mentre la teva targeta està retinguda? Banco Sabadell respon

Si necessites efectiu i la teva targeta ha quedat atrapada, Banco Sabadell ofereix el servei Instant Money. Per utilitzar-lo, obre l'app de Banco Sabadell i accedeix al menú principal i selecciona "Targetes".​

Tria la targeta afectada, fes clic a "Instant Money" i segueix les instruccions.​ Aquest servei et permetrà retirar diners sense necessitat de la targeta física. ​

Així pots evitar problemes al caixer

Revisa el caixer abans d'utilitzar-lo, assegura't que no hi hagi objectes estranys a la ranura de la targeta o al teclat. Cobreix el teclat en introduir el teu PIN, això impedeix que càmeres ocultes o persones properes vegin el teu codi.​

Després de completar la teva operació, prem "Cancel·lar" per tancar la sessió i evitar que tercers accedeixin al teu compte. Utilitza caixers en zones il·luminades i concorregudes.​ Encara que no sempre és possible evitar que una targeta quedi retinguda, pots prendre algunes mesures:​