Gerro d'aigua freda per a Josep Oliu, president del Banc Sabadell: 'És molt més...'

El panorama empresarial està en constant moviment, amb decisions que poden canviar el rumb de grans companyies. Algunes operacions generen expectatives, mentre que altres desperten dubtes i posicions enfrontades. En aquest context, les negociacions poden tornar-se complexes i plenes de matisos.

En el sector bancari, l'oferta de BBVA pel Banc Sabadell continua marcant l'actualitat financera. Carlos Torres, president de BBVA, ha insistit que aquesta operació és altament beneficiosa per als accionistes del Sabadell. L'evolució del mercat ha fet que la proposta sigui avui molt més atractiva que fa un any.

Una oferta que continua evolucionant

Torres ha destacat que el bescanvi en accions permet als inversors del Sabadell rebre títols de major valor. Segons les seves paraules, les cotitzacions d'ambdós bancs han evolucionat en paral·lel, cosa que demostra l'interès del mercat en l'operació. A més, ha assegurat que aquesta fusió no només beneficiaria les dues entitats, sinó que també enfortiria el sistema financer europeu.

El pròxim 8 d'abril serà clau, ja que entrarà en vigor l'ajust del bescanvi d'accions. L'oferta es manté en una acció de BBVA per 5,34 títols del Sabadell, però amb una millora en el pagament en efectiu. S'han elevat els 29 cèntims inicials fins a 70 cèntims bruts, en línia amb el dividend rècord que BBVA pagarà el 10 d'abril.

Carlos Torres ha reafirmat la fortalesa de la proposta amb una declaració contundent: "L'oferta per Sabadell és molt més atractiva avui del que ho era fa un any". Tot i aquestes condicions, no ha descartat la possibilitat de millorar-la en el futur.

Encara que no ha donat detalls concrets, ha deixat clar que la intenció de BBVA és seguir endavant amb l'operació. Mentrestant, Josep Oliu, president del Banc Sabadell, continua analitzant els termes i conseqüències d'aquesta possible fusió.

Negociacions i compromisos

El president de BBVA també ha abordat les converses amb l'Autoritat de Competència. Ha assegurat que els compromisos presentats no tenen precedents i busquen garantir una integració sense afectar els clients ni el mercat. Entre ells, s'inclou el manteniment d'oficines en zones rurals i l'accés a caixers automàtics.

Un altre punt rellevant és la garantia d'estabilitat en les condicions comercials i els volums de crèdit. No obstant això, Torres ha explicat que aquesta última mesura tindrà una durada més curta que la resta. Confia que aquests compromisos facilitin l'aprovació de la fusió per part de les autoritats reguladores.

Quant a la situació econòmica de Catalunya, ha ressaltat que el seu creixement serà superior a la mitjana espanyola aquest any. Ha recordat que BBVA és el banc que més ha crescut a la regió en l'última dècada, reafirmant la seva aposta pel mercat català.

Quan li han preguntat sobre un possible 'Pla B' en cas que l'operació no prosperi, Torres ha estat clar. Ha afirmat que BBVA continua sent una entitat sòlida i que, independentment del resultat, el banc continuarà amb la seva estratègia de creixement.