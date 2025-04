Última hora de Dollar Tree i Target: ja no ho podràs fer més als Estats Units

Tres gegants del comerç minorista als Estats Units, Walmart, Target i Dollar Tree, han implementat una política que prohibeix l'ús de bitllets en mal estat per pagar. Aquesta mesura, que ha generat atenció entre els consumidors, es deu a un esforç conjunt entre les autoritats i les cadenes comercials. L'objectiu és reforçar la seguretat en el sistema financer i combatre la circulació de diners falsificats.

Per què rebutgen els bitllets deteriorats?

Les botigues esmentades han deixat d'acceptar bitllets que presentin danys visibles, com trencaments, vores tallades o signes evidents de desgast. Aquests bitllets deteriorats presenten una major vulnerabilitat a ser alterats i convertits en falsificacions. La decisió s'emmarca dins d'una estratègia més àmplia del govern dels Estats Units per reduir les pèrdues econòmiques causades per la falsificació de diners.

A més d'aquesta mesura, es preveu que, en els pròxims anys, diversos bitllets siguin redissenyats per incloure noves característiques de seguretat. Els canvis apunten a fer més difícil la falsificació i a millorar la confiança dels consumidors en el sistema monetari.

El govern i la seva lluita contra la falsificació

Les autoritats han anunciat que el 2028 s'actualitzarà el bitllet de 50 dòlars, seguit pel redisseny del bitllet de 20 dòlars el 2030. Aquest redisseny inclourà avançades tecnologies de seguretat com tintes especials, microimpressió i fils de seguretat en 3D. Aquests canvis s'implementaran per reduir els fraus i per assegurar que els diners en circulació siguin cada vegada més fàcils de verificar.

L'enfocament en bitllets deteriorats respon al risc que, en estar més desgastats, siguin més fàcils de modificar. Els comerciants, com Walmart, Target i Dollar Tree, han assumit la responsabilitat d'aplicar aquesta política en benefici del sistema econòmic i de la protecció dels seus clients.

Com evitar problemes amb els diners en efectiu

Arran d'aquesta nova normativa, és essencial que els consumidors revisin la condició dels bitllets que utilitzen per evitar inconvenients a l'hora de fer compres. Encara que els bitllets desgastats siguin rebutjats, encara hi ha formes senzilles de verificar la seva autenticitat abans d'arribar a la botiga.

Alguns dels mètodes més efectius inclouen:

Fil de seguretat: En posar el bitllet a contrallum, s'ha de veure la paraula "USA" en un fil de seguretat incrustat.

Banda de seguretat 3D: En els bitllets de 100 dòlars, en moure el bitllet, les campanes de la banda blava han de mostrar el número "100".

Tinta que canvia de color: En el bitllet de 100 dòlars, el número a la cantonada inferior dreta canvia de color, de coure a verd, en ser inclinat.

Marca d'aigua: Sostenint el bitllet contra la llum, s'ha d'observar una imatge tènue del retrat corresponent al valor del bitllet.

Aquestes característiques no només serveixen per evitar fraus, sinó que també ajuden a millorar la confiança en la circulació dels diners.

Una nova era per al sistema monetari

La mesura implementada per Walmart, Dollar Tree i Target és només el començament d'un procés que pretén transformar la manera en què interactuem amb els diners en efectiu. A mesura que el govern dels Estats Units avança en el redisseny dels bitllets, els consumidors hauran d'adaptar-se a noves característiques de seguretat. Les autoritats han ressaltat que aquests canvis són necessaris per enfortir l'economia i assegurar que el sistema monetari continuï sent fiable.